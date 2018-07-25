6.1 inç LCD Ekranlı iPhone Modeli Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Makotakara tarafından yayınlanan yeni bir rapor önümüzdeki aylarda tanıtılacak olan 2018 iPhone’un (özellikle 6,1 inçlik model) lansmanında sadece beş renkte sunulacağını iddia ediyor. Bu renkler Beyaz, Siyah, Flaş Sarı, Parlak Turuncu, Elektronik Mavi ve Altın. Tabii ki, bu renklerin isimleri Japoncadan çevrildi ve bu yüzden isimleri farklı olabilir.

Makotakara’nın raporu iPhone’un gri, beyaz, mavi, kırmızı ve turuncu renklerde satılacağını uzun süredir bildiren Apple analisti Ming-Chi Kuo ile çelişiyor. Raporların ortak olduğu renkler ise turuncu, beyaz ve mavidir.

Tedarik zinciri kaynakları yeni iPhone’un renklerinin iPhone X’in şu andaki deri kılıflarının renklerine dayanacağını iddia ediyor. Apple‘ın bir KIRMIZI sürümü için iPhone’un tanıtımına kadar beklediğini düşünürsek, bu iPhone’un tanıtımında kırmızı renkte sunulacağından zaten şüpheliydik.

Lansmanında dört renkten daha fazlasına sahip olan son iPhone modeli teknik olarak 5 farklı renk seçeneği sunan iPhone 7 idi. Bunların ikisi siyah renkteydi. (mat ve piyano siyahı)

iPhone X asla altın renk seçeneği ile sunulmadı. Her iki durumda da bir telefon yapımcısı tarafından bu kadar cesur renkler yayınlamak güzel.