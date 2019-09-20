64 Megapiksel Kamera Seçeneği ile Galaxy A70s

Samsung, 2019 yılında Galaxy A serisi telefonlarıyla geri plana düşmüştü. Yılın başlarında, Galaxy A50 ve Galaxy A30 Samsung’u Çin rakiplerinden gelen sert rekabetin ortasında bırakarak geriden gelmesine sebep olmuştu.

Bunu takiben Samsung, birkaç gün önce telefonlarında iyileştirme çalışmaları Galaxy A50 ve Galaxy A30 serilerini tanıttı. Ve şimdi, Samsung amiral gemisi Galaxy A modellerinden biri olarak açıklanan Galaxy A70’in yükseltilmiş bir versiyonunu tanıtmak istiyor.

Galaxy A70s hakkında IANS’tan bir gelen söylentilere göre özelliklerin bazıları büyük bir değişikliğe doğru yol almış durumda. Çıkan söylentilerden en çok ses getiren ise Galaxy A70 modelinde 64 megapiksel kamera olacağına dair.

Samsung, 64 megapiksel ISOCELL Bright GW-1 sensörü üzerinde yaptığı çalışmalarda olumlu sonuçlar almış gibi görünüyor. Bu kamerası daha düşük çözünürlüklü bir fotoğrafta daha fazla ayrıntı elde etmek için piksel tarama teknolojisine sahip.

IANS raporu sadece kamera sensöründen bahsederken, önceki söylentiler, A70 serisinin Qualcomm Snapdragon 675 yonga setini kullanacağını ileri sürüyor.