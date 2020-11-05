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64 MP Kameralı Yeni Oppo Telefon Geliyor!

64MP kameralı yeni Oppo telefon, 65W şarj hızlı şarj desteği ile yeni Oppo akıllı telefonu göründü.

Selin Polat

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Oppo telefon

Oppo, 2021’in başlarında, sözde Reno 5 olarak adlandırılan orta sınıf serisi üzerinde çalışıyor. Weibo‘da sızdırılan yaklaşan telefonlardan birinin teknik özellik sayfası aynı zamanda TENAA‘da da yer aldı.

Görünüşe göre bir sonraki Oppo Reno 5, 64MP kameraya sahip olacak ve 65W hızlı şarj desteği sunacak. Ayrıca en son ColorOS ile Android 11‘i çalıştıracak.

İki model (PEGM00 ve PEGT00) onaylanmıştır, ancak aynı özelliklere sahiptirler, bu nedenle muhtemelen aynı telefonun iki sürümüdür. Belgeler 6.43” ekranı, 4.200mAh pil ve 159.1 x 73.4 x 7.9 mm boyutları onaylıyor.

Digital Chat Station tarafından paylaşılan sızdırılan özellikler sayfası, ekranın 60Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip bir OLED panel olacağını gösteriyor. CPU, 2.4GHz saat hızına sahip olacak ve bir varsayım, 5G destekli bir Mediatek Dimensity 800U yonga setinin parçası olacağı yönünde.

Ana kameraya 8 MP ultra geniş lens ve iki yardımcı 2 MP sensör eşlik edecek. Sızıntı, pilin 4.300 mAh olduğunu iddia ediyor, ancak TENAA’daki resmi listedeki tutarsızlık, minimum şarj ile tipik şarj arasındaki fark olabilir.

Telefon gerçekten Android 11 ile kutudan çıkarsa, bunu yapan ilk Oppo telefon olabilir. Şu anda tüm fiyat aralıklarındaki hemen hemen tüm cihazlar Android 10 ve ColorOS 7.2 ile birlikte geliyor.

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KaynakGsmarena
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