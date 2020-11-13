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66 Watt Hızlı Şarj İle Yeni Honor Telefon Geliyor

66W hızlı şarj özelliğine sahip yeni bir orta segment cihazı piyasaya sürmek, şüpheli bir şekilde tanıdık geliyor. İşte Huawei Nova 8 SE'den dönüştürülmüş yeni Honor akıllı telefonu.

Selin Polat

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TENAA’nın son listesinin açıkladığı gibi Honor, yeni bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Cihaz HJC-AN00 model numarasına sahip ve 6.53 ” ekran boyutu gibi bazı özellikler ve telefonun kapladığı alan ortaya çıktı.

Aynı zamanda, son derece başarılı sızıntılara imza atan Digital Chat Station, bir Honor telefonunun bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Honor telefonu Dimensity 800U yonga seti, 66W hızlı şarj ve 3.800 mAh batarya ile gelecek.

Teknik özellikler Huawei nova 8 SE akıllı telefon ile eşleşiyor, bu yüzden büyük olasılıkla Honor ana şirketten bir cihaz ödünç alıyor ve arkasına kendi logosunu yapıştırıyor.

Sızdırılan özelliklerin geri kalanı aynı zamanda OLED panelde yeniden markalanmış nova 8 SE – 60Hz yenileme hızına, Full HD + çözünürlüğe ve 16MP ön kameraya işaret ediyor. 64MP + 8MP + 2MP + 2MP kurulumunda arkada dört lens olacak.

Nova 8 SE’nin fiyatı yaklaşık 390 $ olsa da, Honor’un telefon varyasyonunu biraz daha ucuza sunmasını bekliyoruz, ancak yine de 350 $ seviyesinde olabilir.

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KaynakGsmarena
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