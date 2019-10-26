6G Patentini Alan İlk Şirket Vivo Oluyor!

Çin ve ABD gibi bazı ülkelerde 5G alt yapısı daha yeni başladığı için 5G teknolojisi halen başlangıç ​​aşamasındadır. Yeni nesil teknolojinin gelecek yıl daha çok yayılması bekleniyor. Bununla birlikte 6G teknolojisine odaklanan birkaç söylenti de gün yüzüne çıktı.

Bunu alevlendiren atağı Vivo, yeni bir patent başvurusuyla yeni bir tartışmayla başlattı. Çinli akıllı telefon üreticisi kısa süre önce AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından tescil edilen 6G logosunun tasarımını almak için başvuruda bulundu.

Patent başvurusu 22 Ekim’de yapıldı. Sadece 6G logosunun tasarımına ilişkin bir logo patenti diyebiliriz. Logoyu yorumlayacak olursak, tasarım 6G’nin süpersonik hızını gösterecek şekilde tasarlanmış dört diyagonal çizgiyle süslenmiş 6G sembolünü gösteriyor.

6G teknolojisinin 2030’dan önce gelmesi beklenmiyor ve tabiki daha da hızlı bir bağlantı hızına sahip olacak. İndirme hızının, sıfır gecikmeyle saniyede 1 TB’a ulaştığı söyleniyor. Şu anda, Vivo, sektördeki B5G / 6G seminerine katılan 6G teknolojisi araştırma ve geliştirmede lider firmalardan biridir.

Şirket, birçok üniversite ile son teknoloji 6G teknolojisi araştırması için birçok ortaklık kurdu. Vivo’dan başka, Çinli teknoloji devi Huawei, Ren Zhengfei’nin yaptığı açıklamaya göre, 6G üzerinde çalışmaya başladı.