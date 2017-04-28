6GB RAMe Sahip Galaxy S8+ Hong Kong’da Çıkıyor

Galaxy S8 ve S8+ şu anda bir cep telefonunda bulunan en iyi özelliklerden bazılarını sunuyor, ancak bazı cihazlar bu özelliklerden bazılarını geçmiş durumda. Ancak bir bölgede Samsung, özelliklerini maksimuma çıkaran bir S8+ varyantı sunacak.

Hong Kong‘da SamMobile sitesine göre, Samsung Galaxy S8+’un bu yeni versiyonuna 2GB RAM daha ekleyecek ve cihazda toplam 6GB RAM kapasitesi sağlanacak. Piyasada çıkmış veya çıkacak olan OnePlus gibi 6GB RAM sahip olan modeller bulunmakta. Dahası, bu yeni varyasyon standart S8/S8+’ın iki katı olan 128GB depolama alanı sunacak. 64GB yeterince büyük ve çoğu kullanıcı için yeterlidir, ancak fazladan dahili depolama, herkesin takdir edebileceği bir şey.

Bu yükseltmeleri bir kenara bırakırsak, bu S8+ varyantı, 6.2 inç AMOLED “Infinity Display“, Snapdragon 835 ve 12MP kamera da dahil olmak üzere aynı temel spesifikasyonları içeriyor. Yeni S8+, 25 Mayıs‘ta Hong Kong’da satışa sunulacak.