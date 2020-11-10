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6nm İşlem Sürecine Dayalı Yeni MediaTek Yonga Seti Geliyor

MediaTek, orta sınıf telefonlara güç vermesi beklenen yeni nesil 6nm işleme dayanan yeni bir yonga seti üzerinde çalışıyor. Üstelik yeni yonganın 600binden fazla bir puan alması bekleniyor...

Muhammed Arslan

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MediaTek Dimensity 720

Geçen yılın Kasım ayından bu yana MediaTek, Dimensity 1000, Dimensity 1000L, Dimensity 1000 Plus, Dimensity 820, Dimensity 720 ve Dimensity 800U gibi çok çeşitli Dimensity yonga setlerini piyasaya sürdü. Yeni bilgiler, Tayvanlı yonga üreticisinin MT689X model numarasıyla yeni bir yonga seti üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.

Bir kaynak bunun Samsung tarafından piyasaya sürülecek Exynos 1080 yongasıyla aynı mimariye sahip 6nm sürecine dayanan yonga seti olduğunu açıkladı. Kaynağa göre, 6nm MT689X‘in işlemci frekansı ve mimarisi temelde Exynos 1080 ile aynı.

MediaTek yongasının Mali G77 GPU ile donatılabileceği de ortaya çıktı. Üstelik AnTuTu kıyaslamalarındaki performans söz konusu olduğunda, MT689X’in yaklaşık 600 binden fazla puan alması bekleniyor.

6nm İşlem Sürecine Dayalı Yeni MediaTek Yonga Seti Geliyor

Kaynak, yonganın yaklaşık 302 dolara mal olacak cihazlara güç vereceğini ileri sürdü. 12 Kasım’da Samsung, Exynos 1080 yonga setinin tanıtacak. Yonga seti Kasım veya Aralık aylarında ortaya çıkması beklenen Vivo X60 serisine güç vermesi bekleniyor.

5nm Exynos 1080, AnTuTu testlerinde 693 binden fazla puanla görüldü. 2020’de çoğu Android amiral gemisi telefonuna destek sağlayan Snapdragon 865‘in yeni sürümü olacak.

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