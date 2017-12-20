Android telefonunuzu özelleştirmeyi seviyorsanız doğru yazıyı okuyorsunuz. Aşağıdaki ücretli Android simge paketleri kısa süreliğine Google Play‘de ücretsiz olarak sunuluyor. Genellikle bu simge paketlerinin fiyatı 1-5 dolar arasında değişiyor. Ancak şimdi bunları ücretsiz olarak indirmek mümkün. Bu kıyağımızı unutmayın.

Unutmayın ki bu fırsat dönemi yakında sona erecek, bu yüzden çabuk harekete geçin!

Seçiminizi yapmadan önce aşağıdaki görsellerden her simge paketinin önizlemesini inceleyebilirsiniz.

Aşağıdaki listeden Google Play Store‘da ücretsiz kalacakları süreyi öğrenebilirsiniz.

Bu süreler yazının yayınlanma tarihinden itibaren geçerlidir.

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