Akıllı telefonlar kadar tablet modellerinin de kendine has bir kullanıcı kitlesi var. Her ne kadar akıllı telefonların ekran boyutlarının büyümesiyle beraber tablet modellerine olan ihtiyaç azalmış gibi gözükse de hem aradaki fiyat farkları hem de kullanım kolaylığı nedeniyle, tablet modelleri de hala ciddi bir pazar payına sahip. Bu yazımızda da düşük bütçeli tablet modellerini ele alacağız. 700 TL altı en iyi tabletler için sıralama yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl modeller var ve özelliklerimiz neler?

700 TL Altı En İyi Tabletler Özellikleri ve Tasarımları

700 TL altı en iyi tabletler listemize geçmeden önce mini bir hatırlatma yapalım. Tabletleri en iyi modeller arasında seçmeye çalıştık ancak bunu fiyat performans kategorisinde yapıyoruz. Yani ana kriterimiz fiyatına göre en iyi ürünü bulmak.

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Everest EverPad SC-740 Venüs 7

Uygun fiyatıyla dikkat çeken Everest EverPad SC-740 Venüs 7, standart olarak gösterebileceğimiz tablet modellerinden bir tanesi. Tabletin özelliklerinden söz ederek devam edelim.

Tasarım

Tabletin oldukça sade bir tasarımı var. Son dönemde sunulan çerçevesiz tablet modellerini unutmak gerekiyor. Öyle ki fiyatına göre de değerlendirildiği zaman bu modellerin çerçeve alanının da geniş olduğunu görmek mümkün oluyor.

Hem üst kısımda hem de alt kısımda iki parmak çerçeve alanı var. Yan kısımlarda ise biraz daha ince de olsa yine çerçeve alanı var. Arka kısımda ise tek bir arka kameranın konumlandırıldığı arka kapak tasarımı var.

Ölçüler: 190 mm X 107 mm X 8. 7 mm

Ağırlık: 260 gram

Renk: Kırmızı ve Siyah

Ekran

Fiyat performans ürünlerinden biri olan Everest EverPad SC-740 Venüs 7 tablet modelinde sunulan ekran boyutu 7 inç. Bir akıllı telefon ile karşılaştırıldığı zaman, özellikle son modellere göre çok geniş bir ekran yok.

Fakat bu ekranlara çerçeve alanının dahil olmadığını söylemek lazım. Yani kasa boyutu gözle görülür şekilde büyük. Ekran boyutu kısmında 7 inç ekran boyutuna yer verilirken panel kısmında LCD panele yer veriliyor ve 1024 X 600 piksel çözünürlük değeri sunuluyor.

Boyut: 7 inç

Çözünürlük: 1024 X 600 piksel

Panel: LCD

Teknik Özellikler

Giriş seviyesi tablet modelinin içerisinde yer alan işlemciler Allwinner A50 işlemcileri. 4 çekirdekli işlemci 1.50 GHz hız değerine sahip. RAM kısmında ise 1 GB bellek miktarı sunuluyor. Depolama alanı kısmında ise 16 GB depolama alanı kullanılıyor ve 32 GB değerine kadar hafıza kartı desteği var.

Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise 5 MP tek arka kamera bizi karşılıyor. Standart HD çekim kalitesi bulunan arka kamerayı ön kısımda ise 0.3 MP değerinde olmasa da olur bir kamera destekliyor. Pil kısmında 2500 mAh değerinde pil sunulduğunu ve Android 8.1 GO işletim sistemiyle çıkış yapıldığını da ekleyelim.

Fiyat

Everest EverPad SC-740 Venüs 7 tablet modelinin belki de en avantajlı yönü fiyatı. Tabletin fiyatı 350 TL ile 400 TL arasında değişiyor.

Alcatel 1T 10

Benzerlerine göre biraz daha modern bir tasarımı bulunan Alcatel 1T 10 tablet modelinin yine uygun fiyatlı seriler arasında olduğunu görmekteyiz.

Tasarım

Tasarım kısmında, ilk tablet modeline göre biraz daha ince bir çerçeve yapısına yer veriliyor. Çerçeve yan kısımlarda oldukça ince ancak üst ve alt kısımda daha kalın çerçeve alanları söz konusu. Arka kısımda ise tek bir arka kamera var ve dairesel kamera alanının dışında, mini bir hoparlör alanı dikkat çekiyor.

Ölçüler: 255 mm X 155 mm X 9.35 mm

Ağırlık: 415 gram

Renk: Tek renk siyah

Ekran

Ekran özelliklerini destekleyen bir tasarım sunulduğunu söylemiştik. Daha ince çerçeveli ekran tasarımıyla beraber ekran kullanım alanı biraz daha büyük tutulmuş. 10.1 inçlik bir ekran boyutu sunuluyor ve 1280 X 800 piksel de çözünürlük değeri söz konusu. Çoklu nokta dokunmatik ekran desteği bulunan Alcatel 1T 10, panel kısmında ise IPS LCD panelle geliyor.

Boyut: 10.1

Çözünürlük: 1280 X 800 Piksel

Panel: IPS LCD

Teknik Özellikler

Ekran özelliklerinin ve tasarımların biraz daha başarılı olduğunu belirttiğimiz Alcatel 1T 10 tablet modelinde teknik özelliklerde de daha başarılı bir cihaz var. İşlemci modeli MediaTek MT8321 olarak açıklandı.

4 adet çekirdeği bulunan işlemcinin hız değeri ise 1.30 GHz. İşlemcinin yanında RAM kısmında 1 GB bellek miktarı var. Depolama alanı 16 GB. Hafıza kartı ile depolama alanını 128 GB’a kadar çıkarabiliyorsunuz. Pil kısmında 4000 mAh değerinde batarya kullanılıyor ve işletim sistemi ise yine Android 8.1 GO.

Fiyat

Serinin fiyatı 550 TL ile 600 TL arasında değişiklik gösteriyor. Özellikle indirim kampanyalarında ciddi bir indirim yakalayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Tab A T290

700 TL altı en iyi tabletler arasında biraz daha iyi bir seriye doğru ilerleyelim. Bu kez model Samsung Galaxy Tab A T290 tableti.

Tasarımı

Samsung Galaxy Tab A T290 tasarımı, diğer modellerden biraz daha farklı. Ekran kısmında çerçeveli bir yapının sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çerçeveli yapının dışında ön kısımda fiziksel bir tuş yok.

Samsung genelde eski akıllı telefon modellerinde ve tablet modellerinde home tuşuna yer veriyor. Fakat bu modelde böyle bir tercih yapılmamış. Sadece ön kısımda kamera bölümleri dikkat çekiyor. Arka kısımda ise tek bir kare kamerası bulunuyor. Üst köşeye konumlandırılmış olan kare kamera, arka kısımda anten çizgisinin hemen üzerinde.

Ölçüler: 210 mm X 124.4 mm X 8.0 mm

Ağırlık: 345 gram

Renkler: Siyah ve Gümüş

Ekran

Ekran kısmında, giriş seviyesi tabletlerin üzerine pek fazla çıkılmıyor. Giriş seviyesinin sınırları içerisinde kalan model 8 inçlik bir ekrana sahip. Çözünürlük değeri ise diğer modellere göre biraz daha iyi. 1280 X 800 piksel çözünürlük değeriyle beraber TFT LCD ekran paneli sunuluyor.

Boyut: 8 inç

Çözünürlük: 1280 X 800 Piksel

Panel: TFT LCD

Teknik Özellikler

Samsung Galaxy Tab A T290 modelinde yer alan işlemcilerin kesin olarak hangi model olduğu açıklanmadı. Fakat şunu biliyoruz ki tabletin içerisinde 4 çekirdekli bir işlemci var. Muhtemelen MediaTek işlemci serilerinden biri olan işlemcinin saat hızı 2.0 GHz. RAM kısmında ise diğer tablet modellerinden farklı olarak 2 GB RAM miktarı var.

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Diğer modellerde yer alan 1 GB miktarının yerine 2 GB bellek kullanılması, Samsung Galaxy Tab A T290 modelinin daha hızlı olmasını sağlıyor. Depolama alanı kısmında ise RAM miktarına bağlı olarak 32 GB depolama alanına kadar çıkılmış. Artırılabilir hafıza alanı ise 512 GB.

5100 mAh değerinde çok iddialı bir batarya kapasitesi bulunan serinin işletim sistemi ise Android 9 olarak belirlenmiş. Yeni piyasaya sunulan tabletin, hem yeni hem de ideal modellerden biri olduğunu ekleyelim.

Fiyat

Yenilenmiş olan model 660 TL ile 690 TL arasında değişen fiyatlarla satışta. İndirimleri takip ederseniz, iyi bir rakama tableti alabilirsiniz.

Hometech Alfa 10RC

Fiyat performans odaklı seride tasarımın diğer tablet modellerine göre çok daha farklı olduğunu görmekteyiz.

Tasarım

Geniş çerçeveler ve ekran kısmında sunulan paneller hemen hemen standart tasarımları işaret ediyor. Biraz daha ince çerçevelerin kullanıldığı tablet, alt kısımda Hometech yazısı ile dikkat çekiyor. Arka kısma baktığımız zaman ise daha iddialı bir tasarım görüyoruz.

Kasanın üzerinde şerit şeklinde bir siyah alan var. Bu alan üzerinde ortalanmış bir kamera yer alıyor. Orta kısımda tam olarak ortalanmış olan Alfa yazısını ve bu yazıya göre sağa sola yerleştirilmiş olan hoparlör dikkat çekiyor.

Ölçüler: 250 mm X 171 mm X 8.9 mm

Renkler: Gri

Ekran Özellikleri

Tasarım kısmında biraz daha farklı bir yapı ile kendini gösteren Hometech Alfa 10RC, ekran kısmında da kendisini gösteriyor. Ekran kısmında IPS LCD paneller kullanılıyor. 10.1 inç geniş ekranlar beraber sunulan çözünürlük değeri ise 1920 X 1080 piksel. Genel görüntü kalitesi oldukça başarılı.

Boyut: 10.1 inç

Çözünürlük: 1920 X 1080 piksel

Panel: IPS LCD

Teknik Özellikler

Hometech Alfa 10RC teknik özelliklerde de başarılı tablet arasında bulunuyor. Tabletin içerisinde adının çok sık duyulmadığı işlemciler var. Serinin içerisinde Rockchip RK3326 işlemcileri bulunuyor. 4 çekirdekli işlemci 1.30 GHz saat hızı ile geliyor.

RAM kısmında ise uygun fiyatlı modellerde de olduğu gibi 1 GB RAM sunulmakta. Depolama alanı ise 16 GB olarak belirlenmiş. Zaten bunların standart değerler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Artırılabilir hafıza kullanmak isteyenler için limit 64 GB.

Son olarak pil kısmında yine iddialı bir tabletin karşımızda olduğunu söyleyebiliriz. Pil kısmında tıpkı Samsung’un tabletinde olduğu gibi 5000 mAh değerinde pillere yer veriliyor. İşletim sistemi ise Android 8.1 Go. Güncelleme desteği ne yazık ki bulunmamakta.

Fiyat

Full HD ekranı ile kendini gösteren Hometech Alfa 10RC, 500 TL ile 600 TL arasında bir fiyata sahip olması sayesinde 700 TL altı en iyi tabletler listemizde de yer almaya hak kazandı.

Hometech Alfa 10RX 3G

Hometech modellerinden başladık, bu seriden devam edelim. İlk modelin teknik özelliklerine göre biraz daha başarılı bir tablet var.

Tasarım

Hometech Alfa 10RX 3G, tasarım kısmında çok farklı bir yapı sunmuyor. Yine ön kısımda ana modelde olduğu gibi çerçeveli bir yapıya yer veriliyor. Biraz daha ince çerçevelerle donatılmış olan tablet, arka kısımda ise tamamen siyah bir panel sunuyor. Diğer modelde gri bir arka panele yer verilmişti. Bu modelde ise siyah bir panel söz konusu. Kamera ve hoparlör alanlarında ise herhangi bir değişiklik yok.

Ölçüler: 250 mm X 171 mm X 8.9 mm

Renkler: Siyah

Ekran

Ana modelde ekran kısmında 10.1 inçlik bir boyut sunulduğunu söylemiştik. Hometech Alfa 10RX 3G modelinde de aynı durum geçerli. Bu modelde de 10.1 inçlik ekran var. Çözünürlük değeri ise 1920 X 1080 piksel. Panel ise yine IPS LCD panel.

Teknik Özellikler

3G destekli bir tablet olması sayesinde 700 TL altı en iyi tabletler listemizde farklı bir yeri olan Hometech Alfa 10RX 3G işlemcisi Rockchip RK3326. 4 çekirdek işlemcinin hızı 1.30 GHz. RAM kısmında ise 2 GB RAM miktarı var. Depolama alanı 16 GB dahili ve 64 GB arttırılabilir hafıza.

Serinin işletim sistemi kısmında da bir değişiklik var. İşletim sistemi Android Pie olarak belirlenmiş durumda. 5000 mAh değerinde bir de pilin bulunduğu tablet, uzun kullanım ömrüne sahip.

Fiyat

Fiyat kısmında 550 TL ile 600 TL arasında değişen rakamlar var.

Casper VIA S38

Fiyat performans serisi tabletler içerisinde yer vermemiz gereken serilerden birisi de Casper VIA S38 modeli. Casper’ın tabletlerinden en çok satan modeller arasında yer alan seri, genel olarak fiyatına göre başarılı modellerden biri.

Tasarım

Şık bir tasarım çizgisine sahip olan tablet, ekran kısmında dikine bir kullanım sunmakta. Çerçeveli yapıya sahip olan serinin, herhangi bir fiziksel tuş bulunmamakta. Serinin alt kısımda sanal menü tuşlarına sahip olduğunu görmekteyiz.

Ön kısımda dikkat çeken tasarım, arka kısımda da şık bir yapı ile desteklenmiş. Arka kısımda Casper yazısı dikkat çekiyor ve köşe kısımda dairesel bir kamera alanı kullanılıyor.

Ölçüler: 208.9 mm X 124.4 mm X 9.0 mm

Ağırlık: 315 gram

Renkler: Mavi

Ekran

Ekran özelliklerinde de listede yer alan modellerle hemen hemen aynı olan Casper VIA S38, 8 inçlik bir ekranla geliyor. Serinin 8 inçlik dikine ekranda 1280 X 800 piksel çözünürlük değeri bulunuyor. Ekran paneli yine değişmiyor. IPS LCD panel kullanımda.

Boyut: 8 inç

Çözünürlük: 1280 X 800 piksel

Panel: IPS LCD

Teknik Özellikler

İşlemci konusunda ve RAM konusunda biraz daha iyi bir tablet olan Casper VIA S38, bünyesinde MediaTek MT8163B işlemcilerini kullanıyor. Toplamda 4 çekirdeğe sahip olan işlemci, listede yer alan birçok modelde olduğu gibi 1.30 GHz hız değeriyle dikkat çekiyor.

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Genel standartlara uygun ve fiyat performans odaklı tabletler arasında yer alan modelin, RAM kısmında ise 2 GB RAM ile öne çıktığı görülüyor. Dahili depolama alanı 16 GB. 16 GB depolama alanı zaten bu sınıf tabletler için neredeyse hemen hemen standart.

Depolama alanını arttırmak isteyen kullanıcılar için 32 GB artırılabilir hafızaya yer verildiğini de eklemiş olalım. Pil kısmında ise 4300 mAh değerinde bir bataryaya yer veriliyor ve bu bataryayla beraber genel kullanım süresi oldukça uzun tutuluyor. İşletim sistemi ise yenilenmiş durumda. Casper VIA S38 Android Pie işletim sistemini kullanıyor. Bundan sonraki süreç için ise herhangi bir güncelleme beklememek gerekiyor.

Fiyat

Casper VIA S38 fiyatları, satın alacağınız adrese göre değişiklik gösterebilmekte. Kampanyalar sunulduğu zaman 590 TL civarlarına kadar düşebilen fiyatların genelde 600 TL ile 650 TL arasında değiştiğini de eklemiş olalım.

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700 TL altı en iyi tabletler listemizin sonuna geldik. Burada yer verdiğimiz tüm tablet modellerinin fiyat performans serileri arasında yer alan modeller olduğunu belirtelim. Belki bazı modellerin özellikleri çok düşük gelebilir ancak kullanıma bağlı olarak bu özelliklerin yeterli olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Kullanım amacına göre değişmekle beraber bu tip tabletlerde e-kitap okuma, video izleme, basit oyunları oynama, verilerinizi yanınızda taşıma gibi işlevleri yerine getirebiliyorsunuz. Fakat bu modellerden daha iyi bir performans beklemek yanlış olacaktır. Dediğimiz gibi bunlar fiyat performans ürünleri arasında. 700 TL altı en iyi tabletler için sizin de önerileriniz olacak olursa, yorum bölümünden bizlere ulaşın.