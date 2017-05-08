8.Nesil Intel İşlemciler Performans Testlerinde Göründü

İşlemci dünyasında adı önde gelen markalardan birisi kesinlikle Intel. Yayınlanan işlemci modellerinde ortaya koyduğu performans değerleriyle bu alanda ne kadar başarılı bir marka olduğunu her fırsatta ortaya koyan marka son olarak ise 7.nesil Kaby Lake adı verilen yeni seri işlemcileriyle sektördeki yerini almış ve diğer markaları geride bırakmayı da başarmıştı. Genel işlemci performansı da oldukça yüksek olan Intel serilerine şimdilerde ise yenileri ekleniyor. Markanın bu kez bir nesil sonraki işlemci modeli olacak olan 8.Nesil Intel işlemcileri için ilk bilgiler ortaya çıktı.

8.Nesil Intel Çok İddialı Geliyor

Zaten Kaby Lake serisi işlemcilerde elde ettiği başarıyla beraber Intel bir anda bilgisayar dünyasında en çok tercih edilen modellerden biri haline gelmişti. Oyun serisi bilgisayarlarda da en çok tercih edilen işlemci serileri olan Kaby Lake neslinin performans değerleri de rakiplerini bir hayli geride bırakmayı başarmıştı. Tüm bunlarla beraber Intel’in yeni neslinin de Kaby Lake serisini aratmayacağı belirtiliyor. En azından son paylaşılan veriler bu yönde bir karar olduğunu gösteriyor. Şu an için yeni işlemci neslinin sadece i7-8650U serisinin özelliklerinin görüldüğünü görüyoruz.

Fakat bu model hakkında konuşulan detaylar bile yeni neslin ne kadar başarılı olacağını gösteriyor. Öncelikle yayınlanan performans testlerinden bahsedelim. 8.Nesil Intel i7-8650U modelinin testlere göre geçen sene 2 çekirdek olan modelin yerine 4 çekirdek barındırdığı belirtiliyor. İş parçacığı çekirdeği olarak ise 8 iş çekirdeği kullanılıyor. İlginç bir şekilde bu seride geçen seneki modele göre biraz daha düşük hız değeri elde edildiği görülüyor.

Fakat bu değerin son kullanıcıya gelene kadar daha yüksek değerlere çıkacağı belirtiliyor. Geçen seneki işlemcinin 2.8 GHz değerine karşın bu sene kullanılacak olan işlemcilerin ilk testlerinde 1.9 GHz hız değerine sahip olduğu görülüyor. Fakat bu hız değerlerinin 3 GHz miktarına kadar çıkarabileceği belirtiliyor. Henüz bu konuda da net bilgilerimiz yok. Bir diğer detay ise 8.Nesil Intel serisinde kullanılması beklenen grafik birim. Test sonuçlarına göre dahili grafik birimlerinde herhangi bir değişim söz konusu değil. En azından U serisi için yine Intel HD Graphics 620 modellerinin kullanıldığı söyleniyor.

8.Nesil Intel Ne Kadar Daha Başarılı Olacak?

Şimdilik sadece U modeline ilişkin bir serinin performans testleri ortaya çıktı. Bu testlerde çekirdek sayısının artırıldığı net bir şekilde görülüyor. Bunun dışında genel olarak 8.Nesil Intel işlemci modellerinde ne derece gelişim gösterileceği de merak konusu oldu. Bu noktada da belli başı eleştiriler söz konusu. Özellikle işlemcilerin performans değerlerinin %15 oranında artacağının belirtilmesi oldukça önem verilmesi gereken bir konu.

8.Nesil Intel serisinde %15 oranında performans artışı sağlanacak olması zaten yeterince performanslı olan işlemcilerin daha üst segmente çıkması sağlanmış olacak. Bunun dışında son olarak her yeni nesilde olduğu gibi bu seride de çok daha düşük güç tüketimi yapılacağı da belirtiliyor. Güç kullanımı konusunda ne kadar tasarruf söz konusu olacak açıklanan bir bilgi yok fakat üretim sürecine bağlı olmakla beraber %20-40 derecesine kadar güç tüketimi artısı sağlanması bekleniyor.

8.Nesil Intel Ne Zaman Çıkış Yapıyor?

Şimdilik sınırlı olarak elde edilen bilgilerle ortaya çıkan 8.Nesil Intel işlemcilerin çıkış tarihi için ise net bilgi yok. Çıkış tarihi içinse beklentiler bu sene. 2017 yılı içerisinde 8.Nesil Intel modellerinin sunulacağı belirtiliyor. Yeni serinin net çıkış tarihi ve fiyatlarının ise Intel tanıtımıyla ortaya çıkması bekleniyor.