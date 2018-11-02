81 Binden Fazla Facebook Mesajı Çalındı İddiası

Bu gün yayınlanan bir haberde; Ukrayna, Rusya, İngiltere, ABD ve Brezilya’daki 81.000’den fazla Facebook hesabının ve özel mesajlarının satılığa çıkarıldığı ifade edildi.

BBC’de yer alan habere göre, hesap başına 10 cent için “Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerini satmayı” teklif eden Eylül ayında İngilizce bir forumda bir reklam yayınlanmıştı.

Hackerlar BBC’ye, 2,7 milyonu Rus olan 120 milyon kullanıcının hesaplarının hacklediğini söylemişti. Ancak BBC ile birlikte çalışan siber güvenlik şirketi Digital Shadows’a göre, Facebook’un böyle ciddi bir ihlali fark edeceğinden, bunun pek de mümkün olmadığını ifade edilmişti.

BBC, özel mesajları çalınmış beş Rus Facebook kullanıcısına ulaştı; her biri, son bir tatilden, konserlerden ve damadı hakkında şikâyetlerden oluşan farklı sohbet konularını içerdiğini doğruladı. Digital Shadows ayrıca, 176.000 hesaptan elde edilen verilere erişilebildiğini, ancak e-posta adreslerini ve telefon numaralarını içeren bu bilgilerin bazılarının profillerinde gizlenmemiş üyelerden alıntılanmış olabileceğini de doğruladı.

BBC ayrıca, 2 milyon hesap detayı satın almakla ilgileniyormuş gibi davranarak bilgisayar korsanlarına e-posta gönderdi. Bunun Cambridge Analytica skandalıyla ilgili olup olmadığı ya da sızıntıların Kremlin’e bağlı olup olmadığı sorulduğunda, hackerların cevabı “hayır” oldu.

Ancak Facebook, verilerin kötü amaçlı tarayıcı uzantıları kullanılarak toplandığını ifade etmiştir.

Facebook yöneticisi Guy Rosen; bilinen kötü amaçlı uzantıların artık internet tarayıcısı mağazalarından indirilemediğinden emin olmak için, tarayıcı yapımcılarına başvurduklarını ima ederek ayrıca yasal işlemlerin başlatıldığını ileri sürdü. Facebook hesaplarından bilgi görüntleyen web sitelerini kaldırmak için yerel yetkililerle birlikte çalışacaklarını ifade etmiştir.