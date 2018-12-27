Günümüzde 4K ekranlı televizyonların gerçekten lider bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Hatta televizyon pazarında oldukça bir üne sahiptir. Konumları itibariyle sürekli trend olacak gibi görünüyorlar.

Ancak 2019 yılı, televizyon pazarı için büyük bir yenilik gibi olacak. 8K ekran deneyimi resmen başlayacak. Yayınlanan son raporlara göre, TV üreticileri 4K üretimini bırakıp, artık 8K ekran üretimine başlayacaktır. Hatta 8K TV paneli yapımı, 2019’da küresel LCD panel endüstrisindeki rekabetin odağı olacak. Şu anda, tüm ekran üreticileri bu alana odaklanıyor.

Pek çok televizyon üreticisi, 4K panellerin TV endüstrisinde standart hale geldiğini düşünerek, 8K alanında dağıtımlarını hızlandırıyor. Neredeyse 43 inç üzerindeki tüm TV’lerde 4K panel kullanılırken, 65 inç ve 75 inç modeller artık 8K LCD panellerin kullanılması hedefleniyor.

Şu anda Samsung, BOE, AU Optronics, Huaxing Optoelectronics ve Group Optoelectronics’in tamamı 85 inçten büyük LCD ekranlara odaklanırken, LG Display 2019’da büyük boyutlu OLED TV panellerinin tek tedarikçisi olarak kalacaktır.

OLED TV panelinin yıl içinde yapacağı sevkiyatların 3.7 milyon adede ulaşması bekleniyor. 8K TV panellerinin üretimi 2019’da işleöci çözümlerinin eksikliği, düşük verim ve yüksek üretim maliyetleri nedeniyle başlamak üzere olsa da, ilk satışlar sınırlı olacak ve bu da satış öncesi fiyatların ucuz olmayacağı anlamına geliyor.