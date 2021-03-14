90’ların En Popüler Arabaları

Gelin hep beraber hafızalardan silinmeyen 90’ların o meşhur arabalarını inceleyelim.

1- Renault Broadway

Üretimi 80’lerde başlamasına rağmen ülkemizde 90’ların en çok tercih edilen otomobilleri arasına giren Broadway çok dayanıklı olmasıyla bilinir. Renault 9 serisinin en göz alıcı modeli, hem her bütçeye uygunluğu hem bakımının masrafsızlığı hem de az yakıt tüketimiyle o dönem herkesin gözdesi olmayı başarmış bir araçtır. Ne yazık ki 2001 yılı itibariyle modelin üretimine son verilmiştir.

2- Chevrolet Lumina

Geo Storm, ABD’de satılan ve Isuzu tarafından üretilen uygun fiyatlı bir spor otomobil. Bu model Isuzu Impulse modelinin yeniden işlenmiş bir versiyonu olduğu söyleniyor. Daha sonrasında 1993 yılında Japonya’da yaşanan ekonomik çöküş, Storm’un ömrünü sona erdirmiş ve Geo markası 1997 yılında General Motors ile birleştirilmiş.

3- Geo Storm

Öncesinde dört kapılı araç notchback stiline sahip iki kapılı bir versiyonla birleştirilirken önden çekişli platform ile de araçta konfor sağlaması hedeflenilmiş. Aracın adına gelirsek Lumina adı Chevrolet’in NASCAR yarış arabaları içinde kullanılmış.

4- BMW 3 Serisi

BMW, bu seri ile döneminde adından çokça söz ettirmiş gibi görünüyor. Birçok model ve araçtan daha çok ilgi çeken bu seri, o zamanlar çok sayıda satarak 1990’lar boyunca BMW’nin en çok satan aracı olmayı başarmıştır.

5- Lada Samara

Kökeni Sovyetler Birliği ve İtalya arasında gerçekleşen Lada Samara ülkemizde popülaritesini 90’lı yıllarda yakaladı. Orta sınıf aileler için biçilmiş kaftan değerindeki Lada’nın karakteristik özellikleri hafızalara kazınmıştır.

6- Ford Sierra

Bir aile arabası olan Sierra, 1993 yılında üretimi son buldu. 80 yıllarında ralli arabası olarak üretilen bu araba modeli, daha sonra sedan versiyonuyla piyasaya sürüldü. 5.8 saniyede 0-100 kilometre hızlanmasını tamamlayabilme özelliğine ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.

7- Tofaş Kuş Serisi

Türkiye’de gümüzde bile hala eskimeyen Tofaş, Şahin, Doğan, Serçe ve Kartal adını verdiği serileriyle oldukça meşhur. Aracın üretimi 2002 yılında son bulmasına rağmen günümüzde modifiye olarak kullanımını devam etmekte. Doğan ve Şahin modeli ise en çok tercih edilen araçlar arasındadır. Görüntü itibariyle aynı olsalarda iç yapısı farklı bu iki araç sevenleri tarafından ilgi görmeye devam etmektedir.

8- Fiat Tempra

Tempra, İtalyan üreticiler tarafından 1990 ile 1998 yılları arasında üretilen bir otomobildir. Değişik motor seçenekleri zaman içinde kullanılmıştır. Araç Türkiye’ de üretilen en güçlü binek otomobil ünvanına da sahiptir.

9- BMW (E36) 320i Sedan

Listemizdeki 5 farklı kasa tipi ile satılan tek model olan BMW E36 3 Serisi, 1.6 litre 100ps 3.16i’den başlayıp 3.2 litre 321ps M3’e kadar çok farklı motor ve donanım seçeneklerine ulaşan konforlu bir araçtır. Motor seçeneği ile oldukça fazla hayran kitlesine sahiptir.

10- Toyota Corolla (E100)

Otomobil tarihinde en çok üretilen 5 model arasına girmeyi başarmış olan Toyota Corolla’nın 1993-1998 yılları arasında üretilen 7. jenerasyonu hem dünyada hem de ülkemizde ayrı bir yere ve öneme sahipti. Yerli üretime 1994 yılında Sakarya’da bulunan fabrikasında başlanan bu araç ilkinde farkı bir kasaya sahipti.