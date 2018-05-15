% 95 Ekran/Gövde Oranına Sahip İlk Akıllı Telefon Yolda! İşte O Marka...

Lenovo Group yöneticisi Chang Cheng yakın zamanda Weibo hesabında yaklaşan Lenovo Z5 amiral gemisi telefonunun bir taslağını paylaşmıştı. Taslakta ekranın etrafındaki çerçevelerin neredeyse bulunmadığı için Lenovo Z5‘in gerçek bir çerçevesiz tasarımla tanıtılacağını ortaya çıkarmıştı. Cheng bugün telefonun alt kısmını göstermek için Weibo‘da başka bir görsel paylaştı.

Kullanıcılara daha büyük ekran alanı sağlamak için akıllı telefon OEM’leri kısa bir süre önce iPhone X gibi çentikli tasarımları benimsedi. Çentikli tasarımlı bazı telefonlar hafif kalın alt çerçeveye sahip. Ancak Lenovo Z5 ekranın çevresinde ultra ince çerçeveler var gibi görünüyor. Lenovo Z5‘in bu ayın başında piyasaya sürülen ilk görseli bir çentiğe sahip olmadığını da ortaya çıkarmıştı. Bu nedenle Lenovo Z5‘in yüzde 95 gibi çok yüksek bir ekran-gövde oranı sunması bekleniyor. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Vivo APEX akıllı telefonu şu ana dek akıllı telefonlardaki en yüksek ekran / gövde oranını sunuyor. Vivo markasının telefonu 5.99 inçlik ekranına yüzde 91 ekran alanı sunabilmek için yarım ekran parmak izi dahil olmak üzere telefonun üst kenarına gizlenmiş bir pop-up selfie kamerası eklemek gibi teknolojik ilerlemeleri başardı. Tarayıcı, yakınlık ve ortam sensörleri de ekranın altına yerleştirilmişti.

Cheng daha önce Lenovo Z5‘in göz alıcı çerçevesiz tasarımının 4 teknolojik gelişme ve 18 patentli teknoloji ile sağlandığını iddia etti. Görünüşe göre Lenovo Z5, yüzde 95‘lik bir ekran alanı sunmak için pop-up selfie kamerası ve ekran altı sensörleri ve kulaklıkları içeriyor olabilir. Cheng, Lenovo Z5‘in amiral gemisi bir telefon olacağını zaten doğruladığından Snapdragon 845 tarafından destekleneceği de tahmin ediliyor.