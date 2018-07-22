Market zincirleri olarak bilinen BİM ve A101 tarafından sunulan teknoloji ürünlerine artık alıştık. İlk olarak BİM tarafından başlatılan ve ucuz teknoloji ürünleri olarak satışa çıkarılan akıllı telefonlarla beraber başlayan yarış, şimdilerde çeşitlenerek devam ediyor. Öyle ki oyuncu ürünleri, akıllı televizyonlar, akıllı saat modelleri gibi market zincirlerinin birçok ürünü uygun fiyatta satışa sunduğunu görüyoruz. Ancak tüm bu ürünler içerisinde hem BİM için hem de A101 için en çok dikkat çeken ürünler uygun fiyatlı akıllı telefonlar oluyor. Bir BİM tarafından bir A101 tarafından telefonların satışa çıkarıldığını görüyoruz. Bu kez A101 Xiaomi Redmi 5 modeliyle yeniden gündemde.

Xiaomi Redmi 5 Ne Kadar Fiyatla Satılacak?

Xiaomi markasının uygun fiyatlı akıllı telefon modeli olarak bilinen ve bir hayli yüksek satış rakamlarına sahip olan Xiaomi Redmi 5 akıllı telefonları yeni ürün olacak. A101 aktüel üzerinde ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi Redmi 5 akıllı telefonlarının biraz daha uygun bir fiyata satıldığını göreceğiz.

Market zincirleri en çok satan akıllı telefon modelleri içerisinde yer alan Xiaomi Redmi 5 akıllı telefonlarını, 999 TL gibi bir fiyatla satışa çıkacak. Akıllı telefonların 2 yıl Xiaomi garantili olarak sunulacağını ve satışta olan versiyonun global versiyon olduğunu da ekleyelim.

999 TL karşılığında Xiaomi garantisini de sunarak satışa çıkacak olan telefonların, satışa çıkacağı tarih ise 26 Temmuz olarak açıklandı. 26 Temmuz tarihinde A101 marketlerinde bulunacak olan telefon, her zaman olduğu gibi yine stoklarla sınırlı bir şekilde gelecek. Yani A101 üzerinden biraz daha uygun bir fiyata Xiaomi Redmi 5 modelini satın almak isterseniz, bu durumda her zaman olduğu gibi erkenden marketlerin önünde bulunmanız gerekebilir.

Öyle ki telefonların stokları açıklanmamış olsa da eski tecrübelerimize göre bakarsak, stoklar çok yüksek tutulmuyor. Hatta bazı market şubelerinde telefonun hiç satışa çıkmadığını bile görmek mümkün olabiliyor. Bakalım bundan sonraki süreçte nasıl telefonların satışa çıktığını göreceğiz? Öyle ki bu yarış devam edecek gibi duruyor. Şimdi hamle sırası BİM’de gibi.