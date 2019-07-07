Market zincirleri tarafından satışa çıkarılan akıllı telefonlara alışmaya başladık. Neredeyse her hafta yeni bir akıllı telefon modelinin market zincirleri üzerinden satışa çıkarıldığını görüyoruz. Bu konuda en iddialı market zincirlerinden biri olan A101 tarafından yeni bir hamle geldi. Bu kez A101 Galaxy M20 satışları başlıyor.

Markanın uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biri olmasının yanında iddialı özellikleriyle dikkat çeken Galaxy M20 modelini satışa çıkaracak olan A101, yeni akıllı telefon modelinde önemli bir indirim sunmuş olacak.

A101 Galaxy M20 Satışları Konusunda Detaylar

Kısa süre önce piyasaya çıkan akıllı telefonların A101 üzerinden satışı için çok fazla beklemeye gerek yok. Telefonların satışının bu hafta içi yapıldığını görmek mümkün olacak. Söz konusu akıllı telefonlar 11 Temmuz itibariyle satışa çıkacak.

A101 Galaxy M20 satışının başlayacağı tarih olarak açıklanan 11 Temmuz tarihiyle beraber fiyat konusunda da açıklamalar yapıldığını belirtelim. Fiyat konusunda da yine piyasaya göre biraz daha aşağı bir seri sunulmuş oldu.

Paylaşımı yapılan aktüel belgesine göre A101 Galaxy M20 satışları için 1629 TL gibi bir rakamı gözden çıkarmak gerekecek. 1629 TL satış fiyatıyla söz konusu akıllı telefonların 2 yıl Samsung Türkiye garantisi sunacağını da ekleyelim.

Tabii ki Samsung Türkiye garantisi yine resmi garanti olarak geçiyor ve dışarıdan satın aldığınız modellerde de geçerli bir garanti olarak öne çıkıyor.

A101 Galaxy M20 satışları konusunda paylaşacağımız detaylar bu şekilde. Dilerseniz söz konusu akıllı telefonların teknik özelliklerini de hatırlayalım. Bakalım yeni modelin teknik özelliklerinde dikkat çeken detaylar neler?

Galaxy M20 Tasarım

Sınıfına göre söz konusu akıllı telefonların tasarımı oldukça başarılı. Telefonların yeni nesil Samsung tasarımını işaret ettiğini görmek mümkün olacak. Buna göre arka kapak kısmında parmak izi sensörlerinin yer aldığını belirtelim.

Parmak izi sensörlerinin bulunduğu arka kapak kısmında dikkat çeken bir başka nokta ise kameralar. Telefonda köşeye konumlandırılmış olan çift arka kamera var. Üst üste sıralı olan çift arka kameranın hemen altında ise bir flaş ışığı bulunuyor.

Bunun dışında ekran kısmında da Infinity V adı verilen bir tasarımın sunulduğunu görüyoruz. Yeni ekran tasarımıyla beraber su damlası çentik alanı da dediğimiz çentik kullanımına geçiş yapılıyor. Geri kalan kısmın ise tamamen ekrandan oluşmadığını, çok ince de olsa bir çerçeve alanının sunulduğunu eklemek gerekiyor.

A101 Galaxy M20 Teknik Özellikleri

Akıllı telefonların teknik özelliklerinden de söz edelim. Telefonun teknik kısımda Exynos 7904 işlemcisini kullandığını görmek mümkün olacak.

1.8 GHz hız değerine sahip olan işlemcilerin yanında RAM kısmında ise 3 GB RAM bellek miktarı karşımıza çıkıyor. Depolama alanı da buna bağlı olarak sadece 32 GB olarak açıklandı. Galaxy M20 akıllı telefonlarının ekran kısmında geçtiğimiz de ise 6.3 inçlik oldukça geniş bir ekran kullanıldığını görüyoruz.

2340 X 1080 piksel çözünürlük değeriyle beraber başarılı bir görüntü deneyimi sunulduğunu da ekleyelim. Ayrıca bu modelde yer alan su damlası çentik alanı da oldukça başarılı bir ekran tasarımı sunulmasını sağlamış durumda.

13 MP + 5 MP çift arka kamerası ve buna ek olarak 8 MP değerinde ön kamerası bulunan söz konusu modelin hızlı şarj desteği sunduğunu da eklemiş olalım. Telefon için belirteceğimiz özellikler de bu şekilde. Bu özelliklerin dışında yeni modelin dikkat çeken bir detayı söz konusu değil.