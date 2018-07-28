Huawei markası altında ülkemizde de satışlarına başlayan Honor, son yılların en aktif ve en çok dikkat çeken markalarından biri olmayı başardı. Öyle ki markanın sürekli olarak yeni akıllı telefonlarını tanıttığını görüyoruz. Sadece donanım olarak sunulan akıllı telefon modeller değil, bunun dışında yeni yazılım teknolojilerinde de Honor markasının önemli adımlar attığı görülüyor. Markanın bu şekilde en çok dikkat çeken akıllı telefon modellerinden birisi de Honor 9 Lite modeli. Ülkemizde de satışı olan fiyat performans ürünü akıllı telefon modeli için sevindirici bir haberimiz var.

A101 Honor 9 Lite Müjdesi

Bu kez müjdeli haber market zinciri A101’den geldi. Her zaman olduğu gibi düzenli aralıklarla teknoloji ürünlerini ucuza satarak gündeme gelen A101, BİM’in karşı adımlarına karşın bu kez Honor 9 Lite hamlesiyle geliyor. Çok kısa bir süre önce yapılan açıklamayla beraber market zincirinin çok daha uygun fiyatlı Honor 9 Lite satışlarını açacağı duyuruldu.

Satışlar için ise çok beklemek gerekmeyecek. Öyle ki A101 tarafından yayınlanan yeni aktüel ekine göre satışlar 2 Ağustos tarihi itibariyle başlayacak. Önümüzdeki ay başında satışları başlayacak olan telefonun, fiyat kısmında da çok önemli değişiklikler sunması bekleniyor.

Telefonun şu an için piyasada en uygun fiyatının 1300 TL olduğunu görüyoruz. Honor 9 Lite akıllı telefonlarının A101 üzerinde satışında istenecek olan fiyatın ise 1199 TL olacağı açıklandı. Piyasaya göre 200 TL’ye varan indirimle satışa çıkacak olan telefonun, resmi olarak garantisinin bulunacağını da eklemeden geçmeyelim. A101 tarafından bu konuda da aktüel üzerinden bilgilendirmeler yapılmış durumda. Konu hakkında Honor Türkiye Başkanı tarafından da açıklamalar yapılmış durumda.

Yapılan açıklamada “Dijital bir marka olarak dijital satış kanallarından sonra fiziksel bir satış kanalı olan A101’de yer almak bizim için önemli bir adım oldu. Türk tüketicisinin telefonlarımızı görebileceği ve deneyimleyebileceği satış kanallarını artırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer veriliyor. Kısacası bu durumdan markada oldukça memnun gibi gözüküyor. Yazımızı bitirmeden önce telefonların özellikleri konusunda da hatırlatmalar yapalım.

Bahsettiğimiz gibi Honor 9 Lite modeli de yine fiyat performans akıllı telefonlarından bir tanesi. Telefonda Kirin 659 işlemcilerine yer veriliyor ve 2.36 GHz hız değerine ulaşılıyor. Ekran kısmında ise 5.65 inçlik bir panel kullanılıyor.

Full HD çözünürlük değerine sahip olan ekranların dışında 3 GB RAM bellek, 13 MP +2 MP ön ve 13 MP + 2 MP arka kameralar gibi artılar bulunuyor. Yüz tanıma sistemi, 3000 mAh değerinde batarya gibi bataryaları da bulunan yeni modelin 18:9 geniş ekran sunması da oldukça büyük bir artı. Telefonun daha detaylı incelemesini sitemizde de bulabilirsiniz.