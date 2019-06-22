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A101, Uygun fiyatlı Alcatel 1S Satacak

Uygun fiyatlı A101 Alcatel 1S satışları başlıyor. Telefonlar ne zaman satışa çıkacak?

By İbrahim Kızılırmak

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A101 Alcatel 1S

Akıllı telefonlar için market zincirlerinin sürekli olarak satış gerçekleştirdiği biliniyor. Market zincirlerinin uygun fiyata akıllı telefon satışları gerçekleştirmesi, artık bu alanda kıyasıya bir rekabetin yaşanmasına neden oluyor. Elde edilen bilgilere göre son olarak ise A101 Alcatel 1S satışları başlayacak

Yine uygun fiyatlı bir akıllı telefon için satışlara başlayacak olan A101 market zincirinin, bu kez uygun fiyatlı seriyle beraber öne çıktığını göreceğiz. Öyle ki iddialı bir satış rakamı söz konusu. Hemen A101 Alcatel 1S satışları konusunda detaylardan söz edelim.

A101 Alcatel 1S Satışları Ne Zaman Başlıyor?

Söz konusu akıllı telefonların giriş seviyesi modelleri olduğunu belirterek başlayalım. Alışveriş konusunda detaylardan söz etmeden önce, bu modellerin özelliklerinden söz edelim. Alcatel 1S akıllı telefonlarında 5.5 inçlik bir ekran bulunuyor. Giriş seviyesi modelin HD+ çözünürlük değeri bulunuyor olacak.

8 çekirdekli 1.6 GHz hızında çalışan işlemcilerin bulunduğu akıllı telefonların, RAM bellek miktarı kısmında ise 3 GB RAM bellek miktarı karşımıza çıkıyor. 32 GB depolama alanına sahip olan akıllı telefonun kamerası kısmında ise sürpriz bir artı var.

A101 Alcatel 1S

Bu modelle beraber çift kamera kullanıma giriyor. Arka kısımda 16 MP + 2 MP değerinde çift arka kamera karşımıza çıkacak. Yüz tanıma sisteminin de kullanıldığı akıllı telefonun, 8 MP değerinde ön kamerası bulunuyor.

Tüm bu özellikleriyle beraber A101 Alcatel 1S satışlarının ise 27 Haziran tarihinde başlayacağı açıklandı. Satış fiyatı kısmında ise belirlenen rakam 899 TL olarak belirtildi. Yayınlanan aktüel ekinde de yer alan fiyat 899 TL. Satışların stoklarla sınırlı olacağını ve her zaman olduğu gibi stokların yine yüksek tutulmasının beklenmediğini de belirtelim.

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