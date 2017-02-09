AB, Bölgedeki Online Akış Servislerinin Coğrafi Engellemesini Kaldıracak

Avrupa Birliği, bölgedeki çevrimiçi akış hizmetleri ile coğrafi engellemeyi kaldıracak bir yasa üzerinde çalışıyor. Şu anda, Netflix, Amazon Prime, Apple Music gibi online hizmetler, hizmetin kendi ülkesinde dışında kullanılmasını engelliyor. Bu, Almanya’da bir Netflix abonesiyseniz, seyahat ederken İtalya’daki içeriğe erişemeyeceğiniz anlamına gelir.

Yeni yasa ile aboneler, AB’deyken seyahat ederken tüm çevrimiçi aktarma hizmetlerine erişebilecekler. Bu, yalnızca servise erişebilmenin ötesinde, aynı zamanda abone olduğunuz ülkede erişebileceğiniz aynı kütüphaneye erişebilmeyi de kapsıyor.

Yasa ile ilgili küçük ayrıntıların yanı sıra UK’nin bu anlaşmanın ileride devam edip etmeyeceğini de düşünmek gerekecek.