Kimi akıllı telefonların özellikleri devrim niteleği taşır ve artık o özelliği barındırmayan bir telefon hayal edemezsiniz. Fakat bazı özellikler de vardır ki “şişirildiği” kadar ihtiyaç duyulmaz.

Akıllı telefonlar hem Android hem de iOS cephesinde çılgın seviyelere ulaştı. Son dönemde piyasaya çıkan muhteşemen ekran gövde oranlı telefonlar, dijital kameralarla kapışan akıllı telefon kameraları ve muhteşem ekran kaliteleriyle telefonlar altın çağlarını yaşıyorlar. Bunlara ek olarak şirketlerin göz boyamak için eklediği belki de sadece merak ettiğimiz için kullanacağımız özellikleri bulunuyor. İşte o abartılan akıllı telefon özellikleri!

Süper Ağır Çekim

Ağır çekim piyasaya ilk çıktığı zaman insanlar tarafından çokça denendi, keyif alındı ve her yeni akımın sonu geldiği gibi onun da sonu geldi. Aslında anladık ki bizim ağır çekime ihtiyacımız yok, biz elimizde ağır çekim özelliği bulunduğu için ona uygun ortamlar oluşturuyor. Sonrasındaysa akıllı telefon üreticileri cihazlara süper ağır çekim video özelliklerini eklediler. Bu teknolojinin pek işe yarar olmadığını fark etmek uzun sürmedi.

Kablosuz Şarj

Telefonu şarj ederken bu işlemi bir kablo aracılığıyla gerçekleştirmek gerçekten çok zor mu? İnsanlar genelde yatarken cihazlarını şarj olması için prize takalar ve evden çıkarken beraberlerinde götürürler. Aslında bu durum çok alışılmıştır ve telefona kablo bağlamak çok can sıkıcı bir eylem değildir. Akıllı telefon üreticileri kablosuz şarja harici ücretli ekipman ve telefonlarına artı bir özellik olarak bakmaktadırlar. Kablosuz şarj ünitesini de kablo ile besliyor olmak işin komik tarafıdır.

Yüksek RAM

Akıllı telefon üreticilerinin göz boyamak için kullandığı bir diğer özellik. Günümüzdeki akıllı telefonlarda 2 GB RAM bulunması yeterli olabilirken, ortaya 8-10 gibi ilginç rakamlar çıkmaya başladı. Bilinçsiz tüketicilerin dikkatini çeken bu özelliğin tamamı genelde hiçbir zaman kullanılmaz.

Ön Kamera Flaşı

Selfie akımının ortaya çıktığı dönemde telefon üreten firmalar bundan faydalanmak için farklı özellikler eklemeye başladı. Bunların biri de telefonun ön yüzeyinde bulunan ek flaş oldu. Neyse ki bütün telefonlarda bulunmayan bu özellik, pek fazla yayılmadı.

Çentik

iPhone X modeliyle birlikte tüm üreticilerin kullanmaya başladığı bu tasarıma cidden ihtiyaç var mıydı? Son haftalarda bu tasarıma uymayarak tam ekranı kullanıma sunan Vivo, bizlere daha başarılı geliyor. Gerçek sonsuz ekran tasarımları yaygınlaşmaya başladığında bu çentikler hayatımızdan çıkacaktır diye düşünüyoruz.

Sesli Asistan

Özellikle Türkiye’de Google Asistan ve Siri dışında kullanılabilen pek sesli asistan bulunmuyor. Telefonun ilk alındığı zamanlarda hevesle kullanılan asistanlar, zaman içerisinde unutulmaktadır. İstisna olarak kimi iPhone sahiplerinin Siri’yi efektif kullandıklarını belirtelim. Android tarafında 10 GB RAM gibi bir göz boyama hamlesi.

Animoji

Kullanıcılar Apple’dan gerçekten yenilik beklerken karşılarına Animoji adlı özellik sunuldu. Bu özelliği birkaç defa denedikten sonra kullanmayı sürdüren veya yararlı olduğunu düşünenlerin olduğunu sanmıyoruz.

Özel Android Arayüzleri

Samsung üzerinden gidecek olursak, kim yüklü gelen uygulamalardan memnun? Üreticiler saf Android deneyimi sunmak yerine işletim sistemine yük bindirecek eklemeler yaparak bunları kullanmak durumunda bırakıyorlar. Genellikle boş yere depolama alanından yer çalan uygulamalar, düşük fiyatlı cihazlarda sorunlara yol açıyor.