ABD – Çin Arasında Anlaşma Yolları Hala Aranıyor!

ABD başkanı Donald Trump, yerel üretimi artırmak üzere ithalat üzerine bir dizi tarife uygulamaya çalışmıştı. Bu tarifeler 2018 yılında uygulamaya konulmuş ve başlangıçta elektronik ürünler kapsamına girmiştir. Standart vergilerin yanı sıra, Trump yönetimi, iki ülke arasında bir ticaret savaşına yol açan Çin’den ithal edilen mallar için tarifeler belirledi ve artırdı.

İki ülke birkaç aydır anlaşmaya varmaya çalışırken, bugün ABD’nin Başkanı ve Çin hükümetinin üst düzey yetkilileri ABD Beyaz Saray’da bir araya geldi. Bildirildiğine göre, iki ülke işleri daha iyi hale getirmek için bir ön anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre Çin, Amerikan şirketlerine ait fikri mülkiyet haklarının korunmasını kolaylaştıracak. Ayrıca ABD tarım ürünlerinin alımını 40 milyar dolarla 50 milyar dolara çıkaracaklar. Buna karşılık ABD, 15 Ekim’de Çin’e yapılan ithalatta kabaca 250 milyar dolarlık bir tarife zammı erteleyecek.

Ayrıca ABD, 15 Aralık’ta yürürlüğe girecek olan Çin’den ithal edilen tüketim malları için de bir tarife zammı öngörmüştür. Şu an için, bu tarifenin devam edip etmeyeceğine dair herhangi bir karar alınmamıştır. Son olarak anlaşma bu yılın başlarında ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınan Huawei‘ye hitap etmiyor.

Bununla birlikte, iki ülkenin önümüzdeki dönemde daha fazla müzakere yapacakları ve Huawei’nin durumunun da sonra görüşülmesi bekleniyor. Eğer Huawei yasağı yakında kaldırılmazsa, Apple’ın dünyanın en büyük ikinci akıllı telefonu üreticisi olan Çinli firmanın yerini alması beklenmektedir.