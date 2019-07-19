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ABD Huawei Patentlerini Sonlandırmak için Yeni Bir Tasarı Sunmaya Hazırlanıyor!

Huawei'nin ABD'de paten satın almasını veya satmasını engellemek için iki ABD senatörü yeni bir tasarıyı meclise sundu. Gerilim tekrar artacak gibi duruyor...

By Muhammed Arslan

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ABD Huawei Patentlerini Sonlandırmak için Yeni Bir Tasarı Sunmaya Hazırlanıyor!

Patentler, herhangi bir teknoloji şirketi için en büyük yaklaşımlardan birisidir. Gelecek konusundaki planları güvence altına alır. Geçen ay Huawei, Verizon’dan çaldığı düşünülen 230’dan fazla patent için toplam olarak 1 milyar dolarlık cezayı ödemek istedi. Bu sayede ABD ticaret yasağını telafi etmeye karar verdi.

Şimdi ise iki ABD senatörü, yeni bir tasarı çıkartarak Huawei’nin ABD patentlerini satın almasını veya satmasını engellemek istiyor. Tasarının esas olarak ABD federal hükümetine ticaret kara listesindeki şirketlere yönelik olduğu bildirildi. Bu şirketlerin ABD patentlerini almalarını, satmalarını veya münhasır olarak lisanslamalarını engelleme yetkisi vermek istediğini bildiriliyor.

Hükümete, patent ihlaliyle ilgili herhangi bir yerel davada adım atma yetkisi verilecek. Ayrıca, tasarı kara listeye alınmış şirketi Adalet Bakanlığı’na ve bunun gibi bir davanın Patent ve Ticari Marka ofisine bildirmeye zorlayacak. Ayrıca herhangi bir ihlalde, finansal sonuçları ve talep edilen zararları hakkında ayrıntılı bilgi vermek zorunda kalacaklar.

Tasarı, şu anda hükümetin genel sorunu haline gelen Huawei’ye yöneliktir. Doğal olarak, Çin telekomünikasyon devi bu tasarıdan memnun değil. Trump’ın G20 Zirvesi’ndeki yorumları ABD ile Çin arasındaki gerilimlerin bir kısmını hafifletmişti. Ancak durumu daha da kötüleştiren pek çok yeni gelişme var.

Örneğin, drone telepresence ve veri yönetimi için bir bulut platformu sağlayıcısı olan ABD merkezli Cape, popüler drone üreticisi DJI ve diğer Çinli drone üreticileri için aniden durdu. Öte yandan, devlet tarafından yönetilen Globaltimes dergisinin son bir editörlüğünde, Çin’in ABD’yi baskı altına almak için nadir bulunan toprak minerallerindeki konumunu her zaman kaldırabileceğini savunuyor.

Genel olarak, bu ticaret savaşının sona ermediği anlaşılıyor ve önümüzdeki aylarda çok daha fazla gelişme göreceğiz.

KaynakWSJ
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