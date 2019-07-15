ABD Yasağı Huawei’yi Ne Kadar Etkiledi?

Bu yılın başlarında, ABD hükümeti Varlık listesine ekledikten sonra Huawei‘yi zor bir noktaya koydu. Huawei’nin akıllı telefonları için ABD’li şirketlerin birçok bileşen ve malzeme sağladığı göz önüne alındığında, bu Çin telekomünikasyon devi için büyük bir darbe oldu.

Bununla birlikte Huawei’nin başkanlarından Victor Zhang’ın yaptığı açıklamara göre bu durum umulan kadar etki etmedi. Çünkü şirketin “Sürdürülebilir İş Yönetimi” stratejisi sayesinde zararın beklenilen kadar olmadığını belirtti.

Londra’da yaptığı röportajda Victor, Huawei’nin yaklaşık 10 yıl önce, şirketin her bir bileşen için iki tedarik kaynağı olan bir strateji belirlediklerini açıkladı. Bu strateji gereği bileşenleri ve malzemeleri stokluyorlardı. Bu sayede son birkaç aydır süregelen sıkıntı kısmen hafifledi. Diğeri ise olası bir sorun karşısında Google’ın Android için Mobil Servislerinin durdurulması konusunda bazı önemli planlarının da olduğunu belirtti.

Ayrıca küreselleşme bağlamında bileşenlerin %100 kendi üretimlerii olmadıklarını da açıkladı. Bu nedenle, ürün arzının istikrarını sağlamak için farklı şirketlerle anlaşmalar yapmaya devam etti. İşlerin bu kadar yolunda gitmesinin temel nedeni ise Huawei‘nin her yıl satış gelirinin %10’undan fazlasını yatırım yaptığını ekledi.

Şu anda şirkette Ar-Ge’de çalışan 80.000’den fazla insan var ve bu da şirketin işgücünün %45‘ini oluşturuyor. İngiltere hakkında da açıklamalarda bulundu. Victor, Huawei’nin İngiltere’de 100 milyon sterlinden (126 milyon $) fazla yatırım yaptığını ileri sürdü. AI ve 5G gibi alanlarda 300’den fazla mühendisin çalıştığını söyledi.