ABD’de Yasaklansa Bile Huawei Hala Bazı Ülkelerde Lider!

Rusya’nın en büyük bilgi portallarından biri olan Avito, bu yılın ilk yarısında ülkedeki en çok satan beş akıllı telefon markasının listesini yayımladı. Listeye göre daha öncesinde 6. sırada yer alan Huawei‘nin yükselerek dördüncü sıraya yerleştiğini açıkladı.

Rusya’da pazarında bulunan Huawei akıllı telefonları, küresel toplam satışın yaklaşık %7‘sini oluşturuyor. Farklı ülkelerle her ne kadar sorun yaşasa da, genel anlamda bazı ülke pazarlarına hükmediyor diyebiliriz. Buna karşılık HMD Global’in Nokia satışlarının %2,8’ini oluşturan Rusya’da beşinci sırada yer aldı.

İlk pozisyona gelince, ABD merkezli Apple bulunuyor. Ülkedeki toplam satışların yaklaşık %43,5‘ini oluşturduğu iddia ediliyor. Yani yeri oldukça güvence altında. Şirket ayrıca, platform üzerinden yapılan alımların yıllık bazda %12,5 arttığını bildirdi.

Rusya’da Huawei’nin bu şekilde genişlemesi oldukça iyiye haber. Çünkü ABD’nin “Varlık Listesi” nde yer almasının ardından büyümeyi sürdürmekte güçlük çekiyor ve ABD merkezli şirketlerle özel olarak herhangi bir iş yapması mümkün değildi.

Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 zirvesi sırasında yaptığı son yorumlara inanılması durumunda, bu durum yakında değişmek üzere. ABD şirketlerinin, Birleşik Devletler ulusal güvenliğini tehdit etmediği sürece Huawei’ye teknolojik ürünler satmaya devam edebileceğini söyledi. Ancak bu gelişme ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.