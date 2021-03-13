Açılır Kapanır Farlara Sahip En Güzel Arabalar – 2021

Hem 80’lerde hem 90’larda oldukça popüler olan bu araçları kimler hatırlıyor ? Cevabınız ne olursa olsun gelin hafızanızı tazeleyelim ve geçmişte olup günümüzde tamamen kaybolmuş bu modellere birlikte gözatalım.

1- BMW M1

BMW’nin ikonik modellerinden birisi olan M1, ünlü otomobil tasarımcısı Giorgetto Giugiaro tarafından hazırlanmış olup tasarımında genellikle yere yakın ve keskin hatlar kullanılmış spor model bir araç. En önemli özelliği ise açılıp kapanabilen ön farlara sahip olan bu araç, oldukça aerodinamik bir görüntüye de kavuşmuş.

2- Ferrari Testarossa

Ferrari, 365 GTB/4 Daytona’dan tutun da 456M’e kadar yani 70’lerden 90’lara kadar birçok otomobil modelinde açılıp kapanan far tasarımı sundu. Fakat muhtemelen en akılda kalıcı olanı Testarossa modeli olmuştur.

3- Porsche 944

Porsche, açılıp kapanan ön farların yaygın olduğu dönemlerde modadan geri kalmayan araçlar arasında. 924 modelinden, sınırlı sayıda üretilen ve 930’a kadar çok çeşitli modellerini görebildiğimiz bu far tasarımını Porsche modelleri arasında ortalarda yer alan 944’te de görmekteyiz. Porsche 944, 1982’den 1991’e kadar da üretildiğini hesap edersek uzun süre modasını korumuşa benziyor.

4- Porsche 928

Porsche 928, tamamen açılır kapanır olmayan farlara sahip otomobillerden birkaçı. Görüntüsü itibariyle far ampulü kolayca görünen fakat ışıklar açıldığında, ışığı yola yansıtmak için öne doğru yeter miktarda katlanma özelliğiyle farklılaşan bir model.

5- Toyota 2000GT

Pop-up farlı otomobiller arasında özgün görünümlerden biri de şüphesiz Toyota 2000GT‘dır. Çamurluklarının yukarısında, boyalı kapaklarla açılan farlar bu modelin gerçek farları iken, ızgarasının altına yerleştirilen farlar sürüş farlarıdır. Aracın üretimi sınırlı olduğundan herhangi bir yerde veya müzelerde rastlanması çok zordur.

6- Lamborghini Countach

Lamborghini Countach, ilk olarak 1971 yılında konsept bir araç olarak ortaya çıkmıştı. Daha sonrasında bu araç

1974 yılında ise seri üretim hâliyle piyasaya sürüldü. 1990 yılına kadar üretilen bu araç üretildiği yıllar boyunca da aerodinamik ve mekanik anlamda çeşitli geliştirmeler yapılarak güncellenmiş ve şekli itibariyle de hafızalarımıza kazınmış bir model.

7- Chevrolet Camaro RS

Chevrolet Camaro üretildiği 52 yıl boyunca, pop-up farlara sahip olduğu tek zaman dilimi ilk üç yılı kapsıyor.

RS paketiyle birlikte açıldığında ızgaranın merkezine doğru kayan far kapakları eklemişti. Daha sonrasında tamamen siyah bir ızgara yerine, 1969 Camaro RS gövdeye uyacak şekilde boyanmış panjurlu ışık kapakları yerini aldı.

8- Lotus Esprit

Ünlü İtalyan tasarımcı Giugiaro tarafından tasarlanan bu araç köşeli hatları ve pop-up farları ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Daha sonrasında 1987 yılında Peter Stevens’ın çalışması ile araç hafifçe makyajlanıp son halini aldı.

9- Mazda MX-5

Muhtemelen başlığı okuduğunuzda zihninizde canlanan görüntülerden biri de şüphesiz Mazda MX-5’tir. Döneminin açılır kapanır farlarına sahip otomobilleri arasında en meşhurlarından biri olan Mazda, hala yolda görme ihtimalinizin en fazla olduğu bir otomobil.

10- Alfa Romeo Montreal

Alfa Romeo Montreal, yukarda birkaç araçta da söylediğimiz gibi tam olarak açılıp kapanan ön farlara sahip değil. Farlar diğer bazı otomobillerde olduğu gibi kaputun içerisine girip çıkmasada kayabilen bir kapak özelliğine sahip. İnsan göz kapaklarından esinlenmiş gibi duran bu model oldukça estetik.