Genel olarak bütçe dizüstü bilgisayarları olarak geçen Chromebook’lar çok uygun fiyatlara sahip. Öncesinde piyasaya sürülen Chromebook laptoplar Intel işlemci ile donatılıyordu. Ancak AMD işlemcili bilgisayarlar da artık ortaya çıkmaya başladı.

Intel, işlemci performansı bakımından yakın tarihleri o kadar iyi değildi. Bundan dolayı da CES 2019’da AMD destekli Chromebook’lar piyasaya sürülmüş gibi görünüyor. İlk atılımı HP gerçekleştirdi. Sonra Acer, ilk AMD destekli Chromebook olan Chromebook 315’i de piyasaya süren diğer teknoloji şirketi. Şimdiye kadar, üreticiler ya Intel’in titizlikle çalışan Atom işlemcilerini ya da MediaTek’in tekliflerini tercih ettiler. AMD’nin girişi bazı şeyleri alevlendirmeli.

Acer Chromebook 315 dizüstü bilgisayarı, 15.6-inç büyük bir ekrana sahip ve 4GB ile 8GB arasında başlayan RAM sürümleri mevcut. Seçebileceğiniz dokunmatik ve dokunmatik olmayan bir Full-HD ekran seçenekleri de var. İşlem gücü açısından Chromebook 315, seçtiğiniz modele bağlı olarak 7. Nesil AMD A6-9220C veya A4-9120C işlemcileri Radeon grafiklerle desteklenebilir.

Pil ömrü yaklaşık 10 saattir ve klavyenin her iki tarafında da yukarı bakan hoparlörler yer alır. Ekranın üstünde bir HD web kamerası bulunur. Acer Chromebook 315 ayrıca alttan aydınlatmalı bir klavyeye sahiptir. Bağlantı açısından, dizüstü bilgisayarın her tarafında USB Tip-C 3.1 Gen 1 portu bulunurken, iki USB 3.0 portu da sunulmaktadır.