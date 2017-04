Acer Aspire U27 Tanıtıldı. Özellikleri ve Satış Fiyatı

Akıllı telefonların çıkış yapmasıyla beraber her ne kadar bilgisayar teknolojilerinin biraz ikinci planda kalmaya başladığı bilinse de hala bu alanda adı öne çıkan ve beklediği satış rakamlarını elde eden markalarda yok değil. Bu markalardan birisi de geniş ürün ağı ile sektörde yerini alan Acer. Son olarak dün itibariyle yapılan etkinlikte birçok yeni ürününü tanıtan markanın yeni seri bilgisayarlarından birisi de Acer Aspire U27 modeli oldu.

Acer Aspire U27 All İn One Bilgisayar Olarak Geliyor

Aslında duyurudan önce yeni seri Aspire U27 bilgisayarının tam olarak bir masaüstü bilgisayar olacağı düşünülüyordu. Fakat tanıtımdan sonra Acer Aspire U27 modelinin sadece masaüstü bilgisayar serisi olmadığı öğrenildi. Bunun yanında ise All in One olarak adlandırılan her şey dahil serilerinden de biri olarak öne çıkıyor. Sadece bir monitör olarak gelen seri bu yönüyle laptopların rahatlığını da aratmıyor. Tüm bu detaylarla beraber Acer Aspire U27 serisinin özelliklerine geçelim.

Acer Aspire U27 Tasarım Detayları

Yeni seri Acer Aspire U27 bilgisayarlarında ilk göze çarpan tasarım detayı. All in One serilerden olması sebebiyle çok daha kalın olacağı düşünülse de tanıtımdan sonra bu durumun tam tersi bir tasarım ortaya çıktı. Geniş çerçeve boşluğu bulunuyor olsa da genel tasarım detaylarında oldukça başarılı gösterilen Acer Aspire U27 modelinde kasanın kalınlığı sadece 12 mm değerinde.

Kendi sınıfı ile karşılaştırıldığı zaman bu değerin ne kadar düşük bir değer olduğunu görüyoruz. Bunun dışında V şeklinde tek destek ayak ve arka kısımda işleme şeklinde Acer logosu dikkat çeken son detaylar arasında. Genel olarak geniş kullanım alanı sunan bir tasarım ve rakiplerine göre daha ince bir kasa modeli sunulduğunu söylemek doğru olacaktır. Tasarım değerlendirilmesinde de bu detaylar dikkat çekiyor.

Acer Aspire U27 Teknik Detaylar

Gelelim All in One serisi olan modelin teknik detaylarına. Bu tip serilerin zaten genel kullanım için ya da pratiklik arayan kullanıcılar için tercih edilen seriler olduğunu biliyoruz. Yani bu serilerden oyun bilgisayarı gibi bir performans beklemek yanlış olur. Günlük kullanım açısından ya da ofis bilgisayarı gibi değerlendirdiğimizde Acer Aspire U27 modeli oldukça yeterli bir seri olarak gösterilebilir.

Modelin içerisinde hem Intel i5 hem de Intel i7 seçimi yapılabilecek iki farklı işlemci seçeneği bulunuyor. Her iki modelin işlemcisi de 7.nesil yeni seri işlemci modelleri. Bunun dışında işlem gücü için oldukça önemli gösterilen RAM bellek kısmında da Acer Aspire U27 serisinin toplamda 32 GB RAM bellek desteğine kadar çıkış yapabileceğini eklemek gerekiyor.

RAM teknolojisinde ise 7.nesil işlemcilerinde desteklediği DDR4 RAM bellek teknolojisi tercih edilmiş durumda. Genel kullanım için ideal ekran kartı serilerinden biri olan Nvidia GeForce 940 MX ekran kartlarını da barındıran Acer Aspire U27 bilgisayarı bu özelliklerle beraber oldukça yeterli bir seviyede performans oluşturabilmekte.

Acer Aspire U27 Ekran Teknolojileri

All in One bilgisayarları için en önemli konu olan ekran kısmına geçecek olursak öncelikle dev ekran boyutu kullanıcıları karşılıyor. 27 inç ekran boyutuyla alanının en geniş modellerinden biri olmayı başaran Acer U27 çözünürlük değeri olarak ise Full HD çözünürlük sunuyor. Açıkçası burada 2K beklentisi vardı ama marka Full HD çözünürlükle yetinmiş durumda. Ekranda yer alan ekstra teknolojiler ise fark oluşturacak cinsten. Mavi ışık kalkanı adı verilen bir teknolojiyle göz yorgunluğunu en aza indirecek olan ekranların görüntü iyileştirme gibi özellikleri de var.

Acer Aspire U27 LiquidLoop Soğutma Teknolojisi

Aspire U27 bilgisayarları konusunda son vereceğimiz detay yenilenmiş soğutma sistemi. All in One bilgisayar olması sebebiyle eleştiri toplayan fan seslerinden kurtulan Acer doğrudan özel bir sıvı soğutma sistemine yer vermiş. Markanın diğer bütün modellerinde de zamanla kullanması beklenen sıvı soğutma LiquidLoop teknolojisinin genel soğutma kapasitesinin de oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Acer Aspire U27 Fiyatı ve Çıkış

Satış fiyatı olarak açıklanan rakam 1300 Euro olarak bilgisayarın çıkış tarihi için ise Mayıs ayı gösterildi. Fakat net gün verilmiş değil.