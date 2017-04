Acer Aspire Z24 İddialı Özelliklerle Geliyor. İşte Tüm Detaylar

Acer geçtiğimiz haftalarda bir dizi tanıtım yaptı. Markanın yaptığı tanıtımlarla beraber yenilenmiş özel serileri de bir bir ortaya çıkmış oldu. Daha önce yeni tanıtılan Aspire U27 bilgisayarını ele almış ve özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi ise aynı dönemde tanıtılan bir başka seri olan Acer Aspire Z24 hakkında bilgiler verelim. İki seri aynı sınıf ürünler arasında yer alsa da belli başlı farklılıkları yok değil.

Acer Aspire Z24 Tasarım Detayları

Tasarım konusunda yeni seride mini farklılıklar göze çarpıyor. Genel hatları aynı olsa da özellikle boyut konusunda Acer Aspire Z24 modeli bir tık aşağı seviyede. Yaklaşık 4 inç gibi bir boyut farkına sahip olan iki model arasında kasa konusunda da mini farklılıklar var. Acer Aspire Z24 serisinde 0.4 inç bir kasa kalınlığı var ve diğer modelden 1 mm daha ince bir ekran söz konusu.

Bunun dışında yine All in One bilgisayarların özelliklerin de olduğu gibi arka kısımda tek panel ve ön kısımda tek ekran bulunan serisinin çerçeve boşluğu da pek fazla tercih edilmeyecek cinsten. Ekran ile kasa kısmında çevre bölümünde biraz boşluk söz konusu. Son olarak tasarım detayında yine tek destek ayağının kullanıldığını da ekleyelim.

Acer Aspire Z24 Teknik Özellikleri

Teknik özellikleri kısmında ise modelin yine belli başlı farklılıkları var. Öncelikle işlemci konusunda yine geniş bir seçenek imkanı var. Intel i3 7. Nesil işlemci, Intel i5 7. Nesil işlemci, Intel i7 7. Nesil işlemci gibi geniş bir işlemci seçimi söz konusu. RAM bellek kısmında ise diğer seride olduğu gibi maksimum olarak 32 GB RAM bellek desteği söz konusu. DDR4 teknolojisine sahip olan belleklerin 7.nesil işlemcilerle beraber oldukça performanslı bilgisayarlar elde edilmesini sağladığı da diğer bir gerçek.

Teknik özellik kısmında en çok önem verilen konulardan biri olan depolama birimi kısmında da 2 TB HDD seçeneği ya da bu seçeneğe alternatif olarak gösterilen 512 GB SSD seçeneği mevcut. Her iki depolama birimi içinde Acer Aspire Z24 içerisinde giriş bulunuyor. Yeni seride son olarak ekran kartı kısmında Nvidia GeForce 940MX modeline yer verilmiş. Diğer seride Intel ekran kartı bulunurken bu modelde harici ekran kartı kullanımı da görmekteyiz.

Acer Aspire Z24 Ekran Teknolojileri

Gelelim ekran kısmına. Ekran kısmında Acer Aspire Z24 modeli 23.4 inç ekran kapasitesine sahip. Dokunmatik özellikteki ekran All in One serilerine tam anlamıyla uygun bir yerleşime sahip. Ekranın çözünürlük değeri ise Full HD olarak karşımıza çıkıyor. Ekstra renk teknolojileri, mavi filtre sistemi, renk doygunluk modları ve otomatik görüntü düzenleme gibi ekran teknolojileriyse bu seride de dikkat çekiyor. Genel standartlarda başarılı bir model olduğunu ekran kısmında da görebiliyoruz.

Acer Aspire Z24 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Toplamda 6.5 kg ağırlığıyla ideal serilerden biri olarak gösterilen Acer Aspire Z24 serisi Premium ses sistemiyle beraber önümüzdeki ay içerisinde çıkış yapacak. Mayıs ayı içerisinde çıkış yapması beklenen Acer Aspire Z24 bilgisayarının fiyatı konusunda da bilgiler var. Bilgisayarın fiyatı 1099 Euro. Aspire U27 serisinin 1599 Euro gibi yüksek bir fiyatta satıldığını düşünecek olursak bu modelin biraz daha alternatif bir seri olduğunu görebiliyoruz. Aradaki 500 Euro fiyata karşın ekran boyutu dışında çok bir fark yok.