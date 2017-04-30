Acer H7850 Projeksiyon Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Acer geçtiğimiz hafta içerisinde düzenlediği etkinliklerle beraber bir dizi yeni ürün tanıtımı yaptı. Üst düzey teknolojilerle beraber tanıtılan yeni ürünler markanın 4K ürün serilerini de oluşturmuş oldu. Kısa süre önce yayınlanan yeni ürün sınıflarından birisi de Acer H7850 projektör cihazları oldu. Acer’ın şimdiye kadar ki en iyi cihazlardan biri olan Acer H7850 projektör cihazının özellikleri neler?

Acer H7850 Projektör Tasarım Ayrıntıları

Cihazın tasarımını ele alarak içe başlayalım. Tasarım konusunda Acer H7850 projektör serisinin rakiplerine göre biraz daha küçük boyutları olduğunu söylemek yanlış olmaz. Üst yüzeyde geniş bir alanda Acer logosunun bulunduğu projektörün üst bölgesinde kontrol tuşları yer alıyor. Kolay kullanım için sunulan kontrol tuşları sayesinde kumandasız olarak da kontrol edilebilen cihazın yan kısımlarında ise tamamen ızgara yapısı kullanılıyor.

Orta kısımda yer alan geniş lens bölümüne kadar uzanan ızgara çizgileri hem havalandırma konusunda hem de tasarım ayrıntıları konusunda başarılı bir çalışma ortaya koyulmasını sağlamı. Tüm bu tasarım detaylarının dışında Acer projektör cihazlarının ekstra bir detayının olmadığını söylemek gerekiyor.

Acer H7850 Teknik Özellikleri ve Ayrıcalıkları

Projektör cihazları içerisinde başarılı son seri cihazlardan biri olarak gösterebileceğimiz Acer H7850 serisi yeni nesil teknolojileri içerisinde barındırıyor. Öncelikle 4K Ultra Yüksek çözünürlük desteği bulunan cihaz en önemli özelliği olan HDR görüntü özelliğiyle yeni nesil projektörlerden beklenen performansı ortaya koymakta.

Bunun dışında hem 4K görüntü kalitesinde hem de HDR modlarında 120 inç gibi oldukça geniş bir alana kadar görüntü verebilen projektör 120 inç üzerinde alanlarda görüntü verirken ise kalite düşüşleri yaşamaya başlıyor. Genel olarak görüntü teknolojisini iyileştirmek için belli başlı teknolojilere de sahip olan H7850 serisinde AcuMotion ve TI XPR gibi teknolojiler dikkat çekiyor.

Karanlık görüntülerde görüntünün netlik kazanması DynamicBlack adı verilen özel bir teknolojiye de sahip olan projeksiyonların hem parlak ışık altında hem de düşük ışıklı ortamlarda kendisini ayarlayan lamba teknolojileri de hemen her durumda en iyi görüntü kalitesini sunabilmekte. Bunun için de özel ayarlanmış mod ve teknolojiler bulunuyor.

Acer H7850 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Acer cihazı tanıtım yapıldıktan hemen sonra piyasaya çıkış yaptı. Şu an için hemen her bölgede satılmasa da yakın zamanda dünya genelinde satışa çıkması beklenen Acer H7850 serisinin satış fiyatı ise biraz yüksek. Piyasaya çıkış fiyatı için 3000 Euro açıklanan ürünün ülkemizde satış fiyatının ne kadar olacağı ise merak konusu.

Henüz bu konuda da bir açıklama yapılmadı fakat Acer H7850 modelinin çok düşük bir fiyat aralığında olmayacağı kesin. Şimdiye kadar en pahalı projektör serilerinden biri olarak gösterilecek serinin satış fiyatının kısa süre sonra açıklanması bekleniyor.