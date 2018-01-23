Acer bu yılki MWC etkinliğinde Iconia One 8 (2018) tabletinin çıkış tarihini ve özelliklerini duyurmayı Şubat ayı sonuna bıraktı. Ancak bugün ortaya çıkan çizim sızıntıları gündeme bomba gibi düştü. Iconia One 8 (2018) bir Android tabletleri ile Acer MWC‘de göz önünde olmayı planlıyordu. Bu sene bir istisna olacağına inanıyoruz ve Acer‘ın damga vurabileceğini düşünüyoruz.

MWC 2018‘de ancak Şubat ayının sonlarında açıklanacak tabletlerden biri olan FCC sertifikasını alırken ortaya çıkan Acer Iconia One 8 (2018)‘dir. Adından da anlaşılacağı gibi 1280×800 piksel çözünürlüğe sahip bir 8 inç ekrana sahip olacak.

Özelliklerinin geri kalanına bakarsak Acer Iconia One 8 (2018) kesinlikle bütçeye uygun bir tablettir. Acer’ın bu tableti; 1.3GHz dört çekirdekli MediaTek MT6781A işlemci, 1GB RAM ve 16GB dahili bellek ile donatılmıştır.

Arka panelde 5 megapiksel bir kamera bulunurken ön kısımda 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci bir kamera vardır. Tabletin diğer önemli özellikleri arasında gayet makul boyuttaki 4500 mAh pil, Bluetooth, Wi-Fi ve GPS bağlantısı bulunuyor.

Acer Iconia One (2018) en fazla 150 dolar olacaktır. En azından biz öyle düşünüyoruz. 2018 yılının birinci çeyreğinde büyük ihtimalle raflarda görebiliriz. Önümüzdeki ay tablet hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Bu yüzden konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin.