Acer, bugün yeni Chromebook modellerini duyurmaya başladı. Şirket Chromebook Spin 511 ve 512 modellerini eğitim ve evden çalışma taleplerine yönelik çıkarıyor. 2’si 1 arada olan bu modeller hem tablet hem de dizüstü bilgisayara dönüştürülebiliyor.

Kişisel kullanımlar için üretilen bu yeni iki model Intel işlemcileri içerisinde barındırıyor. Wi-Fi 6 desteği ile gelen modeller 8 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahipler.

Spin 511, HD çözünürlüklü 16: 9 en boy oranına sahip 11,6 inç dokunmatik IPS LCD ekranla geliyor. Spin 512‘de ise bu ekran, 12 inç HD+ 3: 2 en boy oranıyla geliyor. Her iki model de MIL- STD sertifikaları sayesinde günlük kullanımda aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklılık sunuyor.





Ayrıca antimikrobiyal ekran ve klavye kaplamaları cihazda yer alıyor. İki dizüstü bilgisayar Intel‘in N4500 / N5100 işlemcileriyle geliyor. 10 saate kadar pil gücü sunan modellerin bağlantı noktaları ise iki USB 3.2, Tip-C, kulaklık girişi, USB 3.2 Tip-A olarak konumlandırılmış şekilde geliyor.

Chromebook Spin 511, Nisan 2021’de 400 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkarken, Chromebook Spin 512 ise Mart 2021‘de 430 fiyat ile satışa çıkacak.