Acer Leap Ware Akıllı Saatleri Tasarımlarıyla Beğeni Topladı

Geçtiğimiz hafta içerisinde yeni bir etkinlik düzenleyen Acer, birbirinden güzel birçok yeni ürününü görücüye çıkarmış oldu. Markanın yeni seri ürünleri içerisinde daha çok oyun bilgisayarları ve monitörleri dikkat çekse de bunun yanında son dönemim popüler olan teknolojilerini de görmedik değil. İşte bu teknolojiler arasında en büyük ilgiyi gören Acer Leap Ware akıllı saat modelleri oldu. Markanın nadir akıllı saat serilerinden biri olan Acer Leap Ware modelinin özelliklerine geçelim.

Acer Leap Ware Akıllı Saat Tasarımı

Saatin en dikkat çeken noktası olan görselliğinden başlamak gerek. Acer Leap Ware modelinde tamamen dairesel olan bir yapı tercih edilmiş. 360 derece olan akıllı saatin dış çerçevesi tam dairesel olması sebebiyle başarılı gösterilecek bir tasarımsa sahip. Acer Leap Ware modelinin dairesel yapısı çok ince bir çerçeve ile desteklenmiş durumda.

Saatin etrafını saran çerçeve saate hem şıklık hem de dayanıklılık katmış durumda. Tamamı çelik olan gövde malzemesi sayesinde tasarımını sağlamlığıyla destekleyen akıllı saatin sportif bir görünümü var. Kordon kısımlarında yer verilen detaylarda sportif görüntüyü öne çıkarmakta. Kısacası Acer Leap Ware akıllı saatleri paslanmaz çelik malzemesi ve dairesel tasarımıyla başarılı modeller arasında.

Acer Leap Ware Akıllı Saat Teknik Özellikleri

Acer Leap Ware akıllı saatin içerisinde rakiplerini kıskandıracak teknolojiler var. Öncelikle ekran kısmında 1.5 inç seçimi yapıldığını belirterek başlayalım. Gorilla Glass SR+ ekranların dayanıklılıkları bir yana hassasiyetleri de oldukça başarılı. Ekran teknolojilerinde yer verilen özelliklerinin yanı sıra saatlerin MediaTek MT2523 işlemcileri de Acer Leap akıllı saatlerinden tam performans alınmasını sağlıyor.

En önemli özelliği işlemcilerin beraberinde biyo sensör adı verilen ek bir yonga ile beraber gelmesi. Biyo sensör sayesinde akıllı saatin spor aktiviteleri kontrol etmesi, kalp atış hızlarını ölçmesi, aktivite kontrolü yapması ve hatta saatlerin ultraviyole ışınları bile belirtmesi ekstra özellikleri bulunuyor. Genel sportif tasarıma da uyan bu özelliklerin yorgunluk seviyesi gibi ekstra eklentileri de tartışmasız oldukça başarılı bir seri elde edilmesini sağlamış durumda. En azından kullanılabilirlik konusunda Leap Ware çok işlevsel bir saat.

Acer Leap Ware Pil Durumu

Akıllı saatler için en çok önem verilen konulardan biri olan pil durumu konusunda da Leap Ware akıllı saatlerinin değerlerini paylaşalım. Akıllı saatin içerisinde pil koruma modu adı verilen özel bir mod bulunuyor. Bu mod sayesinde Acer Leap Ware akıllı saatinin anlık pil düzenlemelerini yapabiliyorsunuz. Saatin pilleri ise kullanıma göre değişmekle beraber 3-5 gün arasında bir kullanım değeri sunuyor. Pil koruma modlarıyla kullanılması halinde pil dayanma süresi ise maksimum olarak 5 güne kadar çıkabiliyor.

Acer Leap Ware Satış Tarihi ve Fiyatı

Spor aktiviteleri için sunduğu özellikler sayesinde hem spor şıklık hem de aktivite takibi sağlaması beklenen Acer akıllı saatlerinin çıkış tarihi olarak yaz ayları işaret edildi. Saatlerin Temmuz aynı içerisinde çıkış yapacağı açıklanırken satış fiyatı konusunda da net bilgiler verilmiş oldu. Tanıtımdan sonra saatin fiyatı 139 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat değişim gösterebilecek olan bir fiyat. Çünkü fiyat başlangıç seviyesi fiyatı.