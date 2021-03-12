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Acer Nitro 5 Dizüstü Bilgisayarı Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Acer, Nitro serisine yeni bir dizüstü bilgisayar daha ekledi. Bilgisayarın fiyatı ve teknik özelliklerine dair her şeyi derledik...

Ayşen Sıla

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Acer Nitro 5 ic

Tayvanlı teknoloji devi Acer, Nitro serisi altında yeni bir oyun dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. Acer Nitro 5, bir Ryzen 7 5800H işlemci ve Nvidia RTX 3080 ile Almanya’da piyasaya sürülen üründen biraz daha az özelliklerle geliyor.

Yeni Nitro 5 dizüstü bilgisayar, FHD çözünürlüğe, 144 Hz yenileme hızına ve 3 ms yanıt süresine sahip 15,6 inç IPS ekranla donatılmış. Dizüstü bilgisayar, 1,6 mm hareket mesafesine sahip 4 bölgeli RGB arkadan aydınlatmalı tam boyutlu bir klavye bulunduruyor.

Acer Nitro 5 ic

Ayrıca 2 × 2 MU-MIMO teknolojisini destekleyen Killer Ethernet E2600 Wi-Fi 6 kartıyla birlikte geliyor. Işığı açık tutmak, 10 saate kadar düzenli kullanım sağlayabilen 57,5 ​​Wh’lik bir pilden kaynaklanıyor.

Nitro 5 ayrıca Bluetooth 5.0 özellikleri, bir HDMI bağlantı noktası, üç USB 3.0 bağlantı noktası, tek bir USB 3.1 bağlantı noktası ve bir 3,5 mm ses girişi ile birlikte geliyor. Ayrıca, akıllı amplifikatör tarafından 6 adede kadar özel içerik modu ile optimize edilmiş bas, ses yüksekliği, hoparlör koruması sağlayan DTS X ses codec bileşeni bulunduruyor.

Acer Nitro 5 ic

Acer Nitro 5, 4.5GHz’e kadar turbo verebilen 10. Nesil Intel Core i5 işlemci tarafından destekleniyor. Grafikler için, 32 GB’a yükseltilebilen 6 GB ayrılmış GDDR6 VRAM ile bir NVIDIA GeForce RTX 3060 grafik kartı içeriyor. Dizüstü bilgisayar, Windows 10 işletim sistemiyle çalışıyor. Yalnızca Volkanik Siyah renk seçeneğiyle gelen bilgisayar, 1236 dolar fiyat etiketine sahip.

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KaynakGadgets

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Acer Nitro 5 Dizüstü Bilgisayarı Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

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