Acer Predator Triton 700 Tanıtıldı. İşte Yeni Oyun Canavarı

Bilgisayar devlerinden biri olan Acer, bugün itibariyle yapılan etkinlikte yeni seri bilgisayarını görücüye çıkardı. Markanın yaptığı tanıtımla beraber hem masaüstü hem de laptop serisi yeni oyun bilgisayarları da sunulmuş oldu. Efsane serilerden biri olan Acer Predator için yeni laptop modeli olan Acer Predator Triton 700 ise tanıtımın en ilgi çeken bilgisayar serisi oldu. Bakalım markanın yeni oyun canavarı kullanıcılara neler sunacak?

Acer Predator Triton 700 Müthiş Bir Tasarımla Geliyor

Öncelikle Acer Predator Triton 700 bilgisayarının tasarımlarından biraz bahsetmek gerekiyor. Öyle ki bilgisayarın tasarımında birçok iyileştirme ve birçok dikkat çeken güzel detay var. Eski seri 21X modelinde olduğu gibi klavye ile ekran arasında bulunan boşluk bölümü yine tasarımın ilk dikkat edilen noktası. Fakat Acer Predator Triton 700 modelinde klavyeyle ekran arasında yer alan bölümde sadece boşluk bulunmuyor.

Marka bu kez alanı çok iyi bir şekilde değerlendirmiş. Ekran ile klavye arasında yer alan boş alanda akıllı telefon ekranlarına benzer cam bir ekran var. Bu ekran üzerinden kullanıcılar kolaylıkla fareleri kontrol edebiliyor. Bir nevi dokunmatik bir yüzeye sahip olan bilgisayarın en iyi tasarım detaylarından birisi de bu.

Bunun dışında Acer Predator Triton 700 tasarımında klavye kısmında da çok şık detaylar var. Klavyeler alt aydınlatmalı ve klavyelerin hemen yanında ses çıkış delikleri yer alıyor. Hoparlörlerin gücü ise oldukça yüksek olduğu için oyun sırasında çok eğlenceli br deneyim elde ediyorsunuz. Tasarım konusunda 21X serisinde olduğu gibi köşeleri kesik ekran ve kasa ile asimetrik çizgilere de yer verildiğini ekleyelim. Sadece 18.9 mm kalınlığında olan kasanın fanlarında da değişiklikler söz konusu.

Acer Predator Triton 700 Teknik Detayları

Oyun bilgisayarı olması Acer Predator Triton 700 modelinin son seri teknik donanımlara sahip olmasını sağlamış. Bilgisayarı bu serisinde özellik değişimleri yapılması sebebiyle ana bir sistemden bahsetmeyeceğiz. Bunun yerine modeli daha genel almak gerekiyor. Acer Predator Triton 700 serisinin kullanıcıların seçimine göre Intel 7.nesil HQ serisi i5 ve i7 işlemcileri kullanılıyor.

Hem i5 modelinde hem de i7 modelinde maksimum performans değerleri sunulduğunu da ekleyelim. Bunun yanı sıra oyuncu bilgisayarları için en çok önem verilen konu olan ekran kartı kısmında ise modelin Nvidia tercihi yaptığını görüyoruz. 5 farklı paket modeliyle gelmesi beklenen bilgisayarda Nvidia Geforce GTX 10 serisi ekran karları yer alıyor.

En üst modelde GTX 1080 serilerinin kullanılacağını belirtelim. Bu noktada da konfigürasyonu yine kullanıcıların yapması istenmiş. Yani seçiminize bgöre bir sistem oluşturma imkanı var. Teknik detaylar konusunda bellek ve depolama biriminden bahsedecek olursak maksimum olarak 32 GB yükseltilebilir RAM bellek teknolojilerini görüyoruz. DRR4 2400 MHz hızında çalışan RAM bellek teknolojilerine eşlik eden depolama birimleri ise tabi ki yüksek hızlı SSD tercihleri. SSD miktarı da yine kullanıcı seçimine kalıyor.

Acer Predator Triton 700 Ekran Teknolojileri

21x modelinde dev bir ekran boyutu sunan marka bu modelde biraz daha kullanışlı ve taşınabilir olması açısından 15.6 inç ekran tercihi yapmış. 15.6 inç ekranda parlamaları önceleyecek olan IPS panel ilk öne çıkan özellikler arasında.

Bunun dışında çözünürlük desteğinin Full HD çözünürlük olduğu açıklanan ekranın Nvidia teknolojilerine sahip olduğunu ve VR desteği bulunduğunu da görüyoruz. VR desteği konusunda ekran kartlarının da uyum sağlaması büyük bir artı. Hem ekran hem de ekran kartlarında VR uyumu maksimum derecede olduğu için oyunlarda en iyi atmosferi yakalayabiliyorsunuz.

Yeni Nesil Klavye ve Yeni Soğutma Teknolojisi

Acer Predator Triton 700 modelinde klavye ve soğutma teknolojilerine ayrı bir pencere açmak gerekli. Klavye kısmında yüksek ücretler ödeyerek aldığınız mekanik klavye teknolojisini görüyoruz. Oyuncular için maksimum oyun deneyimini sunacak olan klavyelerin aydınlatma sistemi de bir hayli etkileyici.

Bunun dışında Acer Predator Triton 700 modelinde en çok konuşulacak özelliklerden birisi de fan sistemi. Arka kısımda iki, yanlarda ve üste tek fan çıkışı bulunan bilgisayarda AeroBlade 3D adı verilen bir sisteme geçiş yapılmış. İnce metal plaka fanlarının kullanıldığı yeni teknoloji de hem fan dönüş hızları çok daha detaylı ayarlanabiliyor hem de çok daha başarılı bir soğutma teknolojisi elde ediliyor.

Acer Predator Triton 700 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Acer Predator Triton 700 serisinin çıkışı için yaz sonunu bekleme gerekecek. Tüm versiyonlarıyla Ağustos ayında çıkacak olan bilgisayar ilk paketinde ise 2.999 dolar gibi bir fiyat sunuyor. Paker değişimlerine göre bu rakamın 5.000 dolar seviyelerine kadar çıkabileceğini de ekleyelim.

Bilgisayarın Tanıtım Videosunu Aşağıda Bulabilirsiniz. Video Acer tarafından yayınlanan resmi tanıtım videosudur.