Acer ProDesigner PE320QK Monitör Tanıtıldı. İşte Tüm Özellikler ve Fiyat

Acer’ın New York genelinde düzenlediği etkinlikle beraber birçok yeni teknoloji ürün ortaya çıktı. Tanıtılan yeni seri ürünlerden birisi de Acer ProDesigner PE320QK ekranları oldu. Markanın üst seviye harici monitör modellerinden biri olarak ortaya çıkan yeni serinin özellikleri ise markanın bir anda öne çıkmasını sağlamış durumda. Tanıtımdan sonra dikkat çeken detaylarıyla beraber yeni monitör serisini ele alalım.

Acer ProDesigner PE320QK Tasarımı Nasıl?

Son dönemde piyasaya çıkan monitörlerin birçoğunda ekran kısmında çerçevesiz ekran modeli tercih ediliyor. Tamamen çerçevesiz bir tasarım görmesek bile ekran gövde oranı çok üst seviyelerde olan ekranlar sayesinde çerçeve bölümleri de çok daha ince olarak karşımıza çıkmakta. Acer ProDesigner PE320QK modelinde de yine çerçeve kısmı oldukça ince kullanılmış. Hatta çerçevesiz modellere yakın bir tasarıma sahip olan serinin tasarımında ise diğer ekrandan farklar var.

Öncelikle Acer ProDesigner PE320QK modelinin ekranının her ne kadar ince çerçeveye sahip olsa da ekranın etrafında bir perdeleme sistemi olduğunu belirtelim. Yüksek ışık altında bile ekranların net görüntü verebilmesi için hem yanlarda hem de üstlerde kullanılan çerçeveler çerçevenin biraz daha büyük gözükmesine neden olsa da tasarım konusunda çok fazla eksi bir etkisi olmadığını söylemek gerekiyor. ZeroFrame adı verilen tasarımla beraber gelecek olan ekranın genel olarak başarılı duruşu ve tek destek ayağı ise dikkat çeken son detaylar arasında.

Acer ProDesigner PE320QK Teknik Detayları Neler?

Ekranların tasarımları bir hayli önemli olsa da asıl önem verilen konu Acer ProDesigner PE320QK serisinin teknik özellikleri. Teknik özellikler konusunda modelin ilk dikkat çeken noktası 4K çözünürlük desteğine sahip olması. Çözünürlük desteğinin 3840 X 2160 yani 4K olması ekranların ilk artısı. Yenileme hızı konusunda 60 Hz değeri sunulması ve 4 ms gecikme süresi ekranların oyun monitörü olmasından daha çok çizim ve teknik ekranlar olduğunu gösteriyor. Zaten kullanım amacı konusunda da tanıtımda bu şekilde ifadeler kullanıldı.

31.5 inç ekran boyutuna sahip olan ekranın dev boyutu ise önemli bir artı nokta olarak gösterilebilir. Ekran sınıfında bulunan maksimum boyutlardan birisi olarak gösterilen 31.5 inç boyutunun yanı sıra IPS panel ve LED ekran teknolojisi net görüntü açısından oldukça önemli detaylar arasında.

HDR desteği ve 16:9 oranında geniş ekran formatı gibi ayrıntıları bulunan ekranların çift taraflı USB Type C teknolojisi ve çift HDMI bağlantıları gibi ekstra özellikleri de unutmamak gerekiyor. IPS paneli sayesinde 178 dereceye kadar net görüntü imkanı sunan Acer ProDesigner PE320QK modelinde tasarımda bahsettiğimiz perdeleme bölümlerinin de görüntünün ışıktan etkilenmemesi için oldukça olumlu bir etki yapıyor.

Acer ProDesigner PE320QK HDR Xpert Teknolojisi

Acer yeni görüntü teknolojilerinde bir dizi yeni teknolojiyi de duyurdu. Markanın bu teknolojiler içerisinde hem projeksiyonlarında hem de bu ekranda yer verdiği teknoloji ise HDR Xpert teknolojisi. Görüntüye göre uyum sağlayan yeni teknoloji sayesinde karanlık derecesi yüksek olan görüntülerde gölgelenmeyi engelleyecek olan parlaklık dengesi ve daha parlak görüntülerde ise görüntüyü netleştirmek için daha derin parlaklık ayarları yapılabiliyor.

Acer ProDesigner PE320QK Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Şimdiden ön siparişe açılan ekranların tam olarak ne zaman satışa çıkacağı ve ekranların fiyatının ne kadar olduğu açıklanmadı. Fakat ekranların çok düşük bir fiyat aralığının beklenmediğini belirtelim. Fiyat aralığı biraz yüksek tutulacak gibi duruyor. Projektör cihazlarında da bunu gördük.