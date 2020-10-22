Acer Swift, Spin ve Aspire Serisini Genişletti – İşte Özellikler

Acer Swift, Spin ve Aspire diziüstü bilgisayar serileri genişledi. Dün Lenovo, Yoga serisi ve Xiaoxin serisi serisini duyurmuştu. Sadece telefonların değil, bilgisayarların bile üst düzey özellikler kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Yeni Acer Swift, Spin ve Aspire diziüstü bilgisayar serileri Intel’in 11. Nesil işlemcilerine ev sahipliği yapıyor.

Hepsi yeni ince ve hafif tasarımlarda Intel’in en yeni Iris Xe entegre GPU’larına ve NVIDIA’nın GeForce MX450 GPU’larına sahiptir. Seri, Acer Swift 3x, Acer Spin 5, Acer Spin 3 ve Acer Aspire 5 bilgisayarlarını kapsıyor.

Acer Swift 3x Fiyatı ve Özellikleri

Acer Swift 3x, 14 inç FHD IPS ekrana sahip ve en son 11. Nesil Intel Core i7 işlemcisini barındırıyor. 1.37 kg ağırlığında ince ve hafif bir gövdeye sahiptir. Pil ömrü, hızlı şarj özellikleriyle 17,5 saate kadar kullanım ömrü vaat ediyor.

Ayrıca içinde Thunderbolt 4, USB3.2 Gen 2 ve Intel Wi-Fi 6 özelliklerine sahiptir. Acer Swift 3X (SF314-510G) Aralık ayında Kuzey Amerika’da 899,99 dolar ile satışa sunulacak.

Acer Spin 5 Fiyatı ve Özellikleri

Acer Spin 5, Wacom AES teknolojisine sahip entegre Acer Active Stylus‘u destekliyor. Ekran 3:2 IPS VertiView ekranlı, dokunmatik dönüştürülebilir bir dizüstü bilgisayardır. Iris Xe grafiklere sahip 11. Nesil Intel Core i7 işlemciye kadar yapılandırılabilir sürümü mevcut.

Thunderbolt 4 sertifikalı USB Type-C bağlantı noktaları, Killer 1650 Wi-Fi ve çift hoparlöre sahiptir. Acer Spin 5 (SP513-55N), Kuzey Amerika’da Şubat 2021’de 999,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Spin 3 Fiyatı ve Özellikleri

Acer Spin 3, WQXGA (2560×1600) çoklu dokunmatik IPS ekran sunan Acer Spin 5’in daha küçük sürümüdür. Bununla birlikte, Iris Xe grafikli en yeni 11. Nesil Intel Core işlemcilere, 360 derecelik menteşe tasarımına, 4.096 basınç hassasiyetine sahip yerleşik bir Acer Active Stylus‘a sahiptir.

Çift SSD‘ye, Thunderbolt 4 ile USB Type-C bağlantı noktalarına ve Killer 1650 Wi-Fi’ye ev sahipliği yapıyor. Acer Spin 3 (SP313-51N) dizüstü bilgisayar Mart 2021’de 849,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Aspire 5 Fiyatı ve Özellikleri

Acer Aspire 5, ayrı bir NVIDIA GeForce MX450 GPU ekleme seçeneğiyle 11. Nesil Intel Core CPU’larla birlikte geliyor. FullHD IPS dokunmatik ekran, 24 GB’a kadar DDR4 RAM ve 1 TB’ye kadar M.2 PCIe SSD ve 2 TB HDD depolama alanına sahiptir.

Bununla birlikte gövdeyi hafifçe yükselten ergonomik menteşe tasarımına ve Dual-band Intel Wi-Fi 6’ya sahiptir. Acer Aspire 5 (A514-54) dizüstü bilgisayar Aralık ayında 499.99 dolardan satışa sunulacak.