Acer Switch 5 Serisi 2’si 1’arada Ürünlerini Tanıttı

Teknolojinin dev markalarından biri olan Acer’in devam eden tanıtımlarında birçok yeni ürününü ortaya çıkardı. Önce ekranları daha sonra oyun bilgisayarları sonrasında akıllı saatler ve projektörleri derken neredeyse bir senelik envanterini tanıtan markanın yine tanıtımlarında yer verdiği teknolojilerinin başında Acer Switch 5 serisi geliyor. Markanın 2’si 1’arada olarak bilinen tablet ve bilgisayar özelliği taşıyan ürünleri yine sınıfının en iyi serilerinden biri olmayı da başarmış durumda. Hemen Yeni modelin özelliklerinde bahsedelim.

Acer Switch 5 Anotlanmış Alüminyum Kasa

Yeni seri Acer 2’si 1’arada cihazlarının geniş modeli olan Acer Switch 5 modelinde tasarımsal ayrıntılar oldukça hoş. Öncelikle modelin kasa yapısı kendisini gösteriyor. Aslında tam dikdörtgen tasarımına sahip olan kasa anotlanmış olan alüminyum malzemesi sayesinde ekstra bir dayanıklılık değeri de sunmakta. Kasa malzemesi oldukça kaliteli olan Acer Switch 5 serisinin kullanılan yeni malzeme sayesinde biraz daha hafif bir yapısı olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Arka yüzeyde de pürüzsüz bir kasa tasarımına sahip olan seri sade, şık ve dayanıklı olarak nitelendirilebilir. Bunun dışında tasarım kısmında eklememiz gereken başka detaylarda var. Özellikle Switch 5 modeli üzerinde yer alan çıkarılabilir ve klavye ve stant ayakları oldukça başarılı tasarım eklentileri. Çıkarılabilir klavye konusunda markanın özel kilitli bir mıknatıs sistemi kullanış olması da yine beğeni toplayan başka detaylardan. Tasarım konusunda çok fazla ekleyecek bir şey yok. Geçelim teknik özelliklere.

Acer Switch 5 Ekran Özellikleri

Markanın en büyük ayrıcalıklarından birisi ekran kısmı olacak gibi duruyor. Tablet sınıfından alışkın olduğumuz 12 inç ekran boyutuna sahip olan Acer modelinin ekran çözünürlük değeri ise Intel ekran kartı desteğiyle beraber 2160 X 1440 değerinde.

Bunun dışında modelin yansımasız ekran teknolojisi olan IPS paneli ve daha canlı renkle sunabilmek için yine Acer tarafından geliştirilmiş olan renk teknolojileri bulunmakta. Acer TrueHarmony sistemiyle sunulan ekstra ses sistemi eklentisinin bulunduğu ekran Acer Switch 5 modeli için yeterli görülmekte. Fakat eksi bir yön olarak sadece Intel HD 620 serisi ekran kartlarının bulunmasını göstermeden geçmeyelim. Harici bir ekran kartı desteği ne yazık ki yok.

Acer Switch 5 Teknik Detaylar

Acer Switch 5 günlük kullanım için tasarlanmış olsa da Switch 5 serisinin içerisinde yer alan teknolojiler maksimum performans vermek üzerine kurulmuş. İçerisinde i5 ve i7 işlemcileri bulunan tabletlerin 7.neswil işlemcileri performans değerlerini maksimuma çıkarıyor. Ek olarak markanın oyun bilgisayarlarında denediği yeni soğutma sistemi bu seride de kullanılmış.

LiquidLoop adı verilen bu teknoloji sayesinde Switch 5 içerisinde fan bulunmuyor. İşlemci üzerinde yer alan sıvı soğutma sistemiyle beraber hem işlemci performansı artıyor hem de cihaz sıfır gürültü ile çalışıyor. Teknik kısımda son olarak bellek teknolojisinden de bahsedelim. Acer Switch 5 içerisinde depolama birimi olarak 256 GB miktarından başlayan SSD seçenekleri var ayrıca modelin içerisinde 8 GB RAM bellek miktarına kadar seçim yapılabiliyor.

Acer Switch 5 Ekstra Teknolojiler

Tüm bu özellikler bir yana yeni seri üzerinde birçok farklı teknoloji de bulunmakta. Öncelikle güç tuşu üzerinde yer alan parmak izi sensörü sistemin isterseniz güvenli bir şekilde başlatılmasını sağlıyor. Bunun dışında akıllı kalem serisini barındıran modelin özel çizim teknolojilerini destekleyerek tablet üzerinde çizim yapılmasını sağladığı görülüyor. Windows Hello gibi ekstra teknolojilere de sahip olan Acer Switch 5 mevcut özellikleriyle oldukça kullanışlı serilerden birisi.

Acer Switch 5 Fiyatı ve Çıkış tarihi

Haziran ayından sonra çıkış yapacağı açıklanan Acer Switch 5 modelinin Avrupa fiyatı 1.099 Euro olarak açıklandı. Bu fiyatla beraber tabletin ülkemize nasıl bir fiyat aralığıyla gireceği de belirsiz.