Google’ın Chromebook modelleri ülkemizde yaygın olmasa da üreticiler yeni Chromebook modellerini tanıtmaya devam ediyor. Google’ın kendi geliştirdiği Chrome OS işletim sistemiyle birlikte gelen Chromebook modellerine bir yenisi de Acer tarafından eklendi.

CES 2018’de görücüye çıkacak olan Acer’in yeni Chromebook modeli fiyat konusunda rakiplerine göre oldukça düşük fiyat etiketine sahipken özellikler konusunda ise rakiplerinden epey geride kalıyor.

Fansız Bir Tasarıma Sahip!

Acer’ın ön tanıtımını gerçekleştirdiği yeni Chromebook 11 modeli CB311’in tek şarjda 11 saatlik pil ömrü sunduğu Acer tarafından dile getiriliyor. Oldukça hafif bir tasarıma sahip olan Acer’ın yeni Chromebook modeli ayrıca sessiz ortamlar içinde oldukça iyi bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Apple’ın MacBook modeli gibi fansız bir tasarıma sahip olan Acer’ın Chromebook 11 modeli bu sayede oldukça sessiz çalışabiliyor.

Dokunmatik ekranlı ve dokunmatik ekranlı olmayan modeli bulunan Acer’ın yeni Chromebook 11 modeli ayrıca 2 adet USB Type C ve 2 adet USB 3.0 bağlantı noktalarına sahip.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünde oldukça düşük bir çözünürlüğe sahip ekranla gelen Acer’ın yeni Chromebook modeli ayrıca 2 GB ya da 4 GB RAM seçenekleriyle satışa sunuluyor. 2 GB RAM seçeneğine sahip olan Chromebook’un 16 GB dahili depolama alanı bulunurken 4 GB dahili depolama alanına sahip olan Chromebook modelinin de 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Dahili mikrofona ve kameraya sahip olan Acer’ın Chromebook 11 modellerinin fiyatı 249 dolardan başlıyor.