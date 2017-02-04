Acer XR382CQK Monitör Özellikleri Ve Fiyatı

Oyunculara özel olarak yayınlanan yeni seri monitörlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Sürekli yeni seri oyuncu monitörleri yayınlayan markalardan birisi de Acer. Hem oyun serisi bilgisayarlarına özel olarak yayınlanan hem de diğer birçok bilgisayar serisi içinde kullanılabilen ekranların sonuncusu ise Acer XR382CQK Monitör serisi oldu. Kısa süre önce yeni seri ekranlarını da duyuran markanın bu ekranlarda yer verdiği özellikler ise markayı bir anda öne çıkarmayı başarıyor.

Acer XR382CQK Monitör Tüm Özellikleri

Bu noktada markanın Acer XR382CQK Monitör serisinde sunduğu özelliklerle fark yaratacağı kesin. Peki yeni seride ne gibi özellikler öne çıkıyor? Daha yakından seriyi inceleyelim.

Kavisli Ekran İle Beğenilen Tasarım

Acer XR382CQK Monitör serisinin ilk olarak tasarımlarından bahsederek işe başlayalım. Tasarım konusunda serinin öncelikle kavisli ekran olarak gelmesinin artısının büyük olduğunu belirtelim. Zaten kavisli ekran ile beraber oldukça şık bir görüntü sunmasına ek olarak serinin bunun dışında ince bir çerçeve yapısı ve çift destek noktaları ayaklığı ile beraber tasarım konusunda epey şık bir görüntü ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

Serinin aslıda Acer’ın oyun bilgisayar serisi ile beraber anılmaması nedeni de yine tasarımı. Zira bu seride keskin hatlara sahip olan iddialı bir tasarım modeli yerine Acer daha şık ve daha zarif bir model ortaya koymuş durumda. Haliyle daha agresif modeller olarak gösterilen oyun serisi ekranlardan farklı bir model söz konusu.

38 İnç İle Geniş Ekran Desteği

Tasarım detaylarından sonra Acer XR382CQK Monitör serisinde şimdi geçelim teknik özellikler kısmına. Bu noktada karşımıza ilk çıkan detay ekranların boyutu oluyor. Ekran boyutu kısmında 38 inç seçimi yapan Acer, ayrıca 38 inç ekran boyutuna ek olarak 21:9 görüntü formatı da sunmakta. Geniş ekran formatı olarak gösterilen 21:9 ekran formatının görünü desteği konusunda da çok ideal bir seri sunduğunu da söylemek gerekiyor. Standart olarak karşımıza çıkan 16:9 ekran formatlarında yer alan alttan üsten görüntü kayıpları 21:9 değeri ile beraber bu ekranlarda karşımıza çıkmıyor.

4K Çözünürlük Desteği

38 inç ekran boyutu ve geniş görüntü desteğine ek olarak Acer XR382CQK Monitör serisinin ayrıca 4K çözünürlük desteği sunduğunu da belirtelim. Hem kavisli ekran teknolojisi ile hem de 4K çözünürlük desteği ile beraber gelen ekranların bu özellikleri ile oyuncu serileri için ideal modellerden biri olacağı düşünülüyor. Tabi seride eksik kalan yönlerde yok değil.

Özellikle ekranlarda 5 ms tepki süresi gibi bir değerin sunulması biraz görüntü gecikmeleri neden olabileceği düşünülüyor. Bu noktada diğer ekranlara göre Acer XR382CQK Monitör biraz daha arka planda kalabileceği düşünülüyor. Ayrıca 75 Hz yenileme hızının da sunuluyor olması yine Acer XR382CQK Monitör serisinin biraz daha arka planda kalmasına neden olacak düşüncesi ortaya çıkıyor.

Fakat tüm bu eksik yönleri kapatmak ve çok daha başarılı bir ekran performansı ortaya koymak için serinin içerisinde AMD FreeSync teknolojisi kullanılmakta. Haliyle hem gecikme süresinden kaynaklanan hem de yenileme hızından kaynaklanan sorunlar bu şekilde bir nevi çözülebilecek gibi.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Kısa süre önce duyurulan yeni seri ekranların çıkışı için ise Acer tarafından çok fazla beklenmediğini de belirtmek gerekiyor. Şu an siparişlerinin açıldığı belirtilen ekranların tam olarak ise satışının ne zaman başlanacağı ise netlik kazanmış değil. Bununla beraber Acer XR382CQK Monitör serisi için açıklanan fiyatında 1300 dolar seviyesinde olduğunu da ekleyelim.