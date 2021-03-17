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Activision Blizzard, Pandemi Dolayısıyla 50 Kişiyi İşten Çıkardı!

Activision Blizzard, dünyayı saran virüsün etkisiyle ve pandemi ile birlikte gerçekleştiremediği eSpor etkinliklerinden dolayı birçok çalışanını işten çıkardı.

Yunus Emre Çakır

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eSpor

Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgını birçok sektörü olumsuz şekilde etkiledi. Bu sektörlerden bir tanesi de canlı olarak gerçekleştirilen eSpor oyun etkinlikleri oldu. Virüsün etkisiyle birlikte dünya çapında meydana gelen pandemi süreci, birçok oyuncunun bir araya gelip eSpor müsabakalarına katılmasına ve bu etkinliklerin yapılmasına engel olmaya devam ediyor.

Activision Blizzard‘da bu sebepten dolayı birçok çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı. Activision Blizzard Sport başkanı Tony Petitti, hem Call of Duty League hem de Overwatch League‘in çevrimiçi rakiplerle oynanabileceğini açıkladı.

Bununla birlikte şirket, bu işten çıkarmaların eSpor etkinliktelerinin tamamen sona ereceği anlamına gelmediğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, canlı eSpor etkinlikleri hem Overwatch League hem de Call of Duty League bir parçası ve bu etkinlikleri tekrar yapabilmek için virüsün bitmesini beklemek gerektiği söyleniyor.

Call of Duty ve Warzone‘un elde ettiği başarı Activision Blizzard‘ın 2020 yılında gelir kaybetmesini engelledi. Şirket şuanda Fransa ve Hollanda ofislerini kapattı. Aynı zamanda Asya bölgesindeki stüdyolarındaki personel sayısını azalttı ama üretim taleplerini karşılamak için yeni işe alımlar yapacak.

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Oyun

Activision Blizzard, Pandemi Dolayısıyla 50 Kişiyi İşten Çıkardı!

Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgını birçok sektörü olumsuz şekilde etkiledi. Bu sektörlerden bir tanesi de canlı olarak gerçekleştirilen eSpor oyun...
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