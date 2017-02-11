Activision Yeni Destiny Oyununu Onayladı

Uzun bir zaman olmuş gibi görünüyor, ancak Bungie‘nin Microsoft‘tan ayrılma kararı, oyun topluluğu için oldukça büyük bir olaydı. Yaklaşık on yıl boyunca Bungie ekibi Halo üzerinde çalışmıştı ve takımın seriyi bırakıp yeni bir proje başlatması riskli bir girişim gibi gözüküyordu. Activision 500 milyon dolar yatırım alan ekibin geliştirdiği Destiny oyunu 2014’ün en çok satan eserlerinden biri oldu. Sayısız genişleme paketinden sonra Activision tarafından Destiny oyununun devamının geleceği onaylandı.

Başlık konusunda az ayrıntı bulunsa da, Destiny‘nin devamı 2017 yılında çıkacak. Bu bilgi yatırımcılar için yapılan bir sunumda açıklandı. Oyunun 2017 E3 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor ve büyük sükse yapacağı kesin.