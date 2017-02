Adguard AdBlocker, Microsoft Edge Tarayıcısına Geldi

Microsoft’un Edge tarayıcısının acı noktalarından biri uzantılara olan desteğin yetersiz olmasıydı.

Edge’in pazar payının yavaş büyümesinin suçlusu olarak uzantı tarafı gösterilebilir; tarayıcı seçebileceğiniz az miktarda uzantıya sahip. Yine de bugün Adguard‘ın uzantı kadrosuna dahil olduğu açıklandı.

Resmi Microsoft Edge Twitter hesabındaki bir tweet’te şirket şu açıklamaları yaptı:

The popular Adguard Ad Blocker is now available as a Microsoft Edge extension. Try it today and avoid the ads: https://t.co/7f5Jj2iryR

— Microsoft Edge (@MicrosoftEdge) February 17, 2017