Adguard AdBlocker, Microsoft Edge Tarayıcısına Geldi

Microsoft’un Edge tarayıcısının acı noktalarından biri uzantılara olan desteğin yetersiz olmasıydı.

Edge’in pazar payının yavaş büyümesinin suçlusu olarak uzantı tarafı gösterilebilir; tarayıcı seçebileceğiniz az miktarda uzantıya sahip. Yine de bugün Adguard‘ın uzantı kadrosuna dahil olduğu açıklandı.

Resmi Microsoft Edge Twitter hesabındaki bir tweet’te şirket şu açıklamaları yaptı:

The popular Adguard Ad Blocker is now available as a Microsoft Edge extension. Try it today and avoid the ads: https://t.co/7f5Jj2iryR — Microsoft Edge (@MicrosoftEdge) February 17, 2017

Adguard AdBlocker, Edge reklamlarını engellemek isteyen kullanıcılar için AdBlock ve AdBlock Plus‘a bir başka alternatif olarak eklendi. “5000’den fazla kural içeren en büyük izci filtrelerden biri” nin yanı sıra YouTube video reklamlarının, istenmeyen pop-up’ların, zengin medya reklamlarının yanı sıra afiş ve metin reklamları (Facebook’ta olanlar da dahil olmak üzere) engelleme desteğine sahip. Özelliklerin tam bir listesini ve tarayıcınıza eklemek için Store sayfasına gidebilirsiniz.