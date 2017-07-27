Adobe Sonunda Flash’ı Bitireceğini Duyurdu

Sonunda oluyor. Uzun süredir dünya çapında web’de sefil bir hastalık olarak görülen Flash, gökyüzünde bulunan büyük teknoloji mezarlık alanına ya da belki de cehennemin derinliklerine gidiyor çünkü ölümü için bir tarih belirlendi.

Bugün Adobe, “ömrünü tamamlamış Flash” ın sonunun planlandığını açıkladı ve “2020’nin sonundaki Flash Player’ın güncellenmesini ve dağıtılmasını durduracağını” söyledi. Şimdilik, Adobe “2020’ye kadar Flash’ı desteklemeyi taahhüt ediyor” ve güvenlik yamalarını dağıtmaya, OS ve tarayıcı uyumluluğunu korumaya ve hatta “ihtiyaç duyulduğu yerde” yeni özellikler ve yetenekler eklemeye devam edecek.

Şirket ayrıca, lisanssız ve güncelliğini yitirmiş Flash Player sürümlerinin dağıtıldığı belirli coğrafyalarda “ömrünü tamamlamış” Flash’a “daha agresif bir şekilde bitirmeyi” planladığını açıkladı.

Flash’ın ortadan kaldırılması bir sürprizden uzak ve bazıları, özellikle yıllar içinde sunulduğu güvenlik riskleri göz önüne alındığında, gecikmeli olduğunu söylüyor. HTML5 ve WebGL gibi yeni web standartlarının varlığı ile Flash’ın var olması için çok az neden bulunmakta. Büyük tarayıcılar Firefox, Chrome ve Edge, Windows 10 Creators Update ile Flash’ı varsayılan olarak engellemeye başladı.