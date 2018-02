Yıllarca oynamaktan sıkılmadığımız ender oyunlardan biri olan Age of Empires’da Yüzüklerin Efendisi oynama hayallerimiz sonunda gerçek oluyor. Yapımı devam eden yeni mod sayesinde bir çok kişi oyuna tekrar bir göz atma ihtiyacı duydu.

Mitolojik strateji oyunu Age of Empires’ı, Lord of the Ring temasına sahip bir şekile sokan modlar sayesinde oyundan alınan keyfi arttırmak mümkün kılınmış. Buna ek olarak Wars of Middle Earth geliştirilerek, oyuncuların oyundan aldığı hazzı arttıracak yeni adımlar da atılmaya başlanmış.

Asıl hedefi J.R.R. Tolkien’in kaleminden çıkan birçok karakteri oyuna sunmak olan mod ilerleyen dönemde; Arnor, Angmar, Goblinler, Cüceler, Gondor, Isengard, Lindon, Harad, Mirkwood, Lothlorien, Numenoreans, Rohan ve Thun gibi karakter ve mekanları da bünyesinde barındıracak.

Yavaş yavaş hedeflenen yolda ilerleyen mod, bu hafta oyuna Iron Hills cücelerini ekledi. Mod ile ilgili gelişim sürecini buradan takip edebilirsiniz.