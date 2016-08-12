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Age of Empires 3 Sistem Gereksinimleri

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Age of Empires 3 Sistem Gereksinimleri
12-08-2016
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Age of Empires 3 en iyi gelmiş geçmiş bir strateji oyunu demek mümkün. 2009 yılında çıkmasına rağmen halen büyük bir ilgi görmekte. Oyun eski olmasına rağmen fiyatı bile düşmüyor. 7 yıldır çıkmasına rağmen indirimsiz fiyatı halen 60 TL. Oyunu oynamadan bu oyun hakkında yorum yapmak mantıksız. Göründüğü gibi değil bir oynayınca başından kalkmak mümkün değil desek yeridir. Herkesin oynaması gereken bir oyun.

Age of Empires 3 Sistem Gereksinimleri

Age of Empires 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows XP
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz veya AMD Athlon 64 X2 2.0 GHz
  • RAM: 2 GB
  • Ekran kartı: 64 MB NVIDIA GeForce 6800 veya ATI Radeon X1300
  • Gerekli Boş Harddisk Alanı: 12 GB
  • Direct X: 9

Age of Empires 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows XP
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.2 GHz veya AMD Athlon 64 X2 2.0 GHz
  • RAM: 4 GB
  • Ekran kartı: 64 MB NVIDIA GeForce 6800 veya ATI Radeon X1300
  • Gerekli Boş Harddisk Alanı: 12 GB
  • Direct X: 9

Age of Empires 3 Videosu

Sizin bilgisayarınız Age of Empires 3’ü çalıştırmaya yetiyor mu? Sistem özelliklerinizi yazın, biz de yeterli olup olmadığını söyleyelim. Ayrıca oyun hakkındaki görüşlerinizi diğer okuyucularla paylaşabilirsiniz!

Oyunu oynayan arkadaşların yorumlarını bekliyoruz.

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Age of Empires 3 Sistem Gereksinimleri” Yorumları

    İntel celeron 1.8 ghz tek cekirdekli islemci 2 gb ram 354mb intel hd graphics paylasimli ekran karti oynanirmi ?

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