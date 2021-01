Age of Empires 4 Geliyor – Microsoft’tan Heyecanlı Açıklama Geldi!

Microsoft, Kasım 2019’daki XO19’da Age of Empires 4‘ün bir parçasını göstermişti ancak o zamandan beri bu oyunla ilgili bir haber alamamıştık. Fakat belli ki bu, oyunun rafa kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Çünkü World’s Edge Studio Başkanı Shannon Loftis, yeni bir blog gönderisiyle Age of Empires 4’ün oynanabilir hale geldiğini açıkladı.

Belirli bir kitleyi de peşinden sürükleyen gerçek zamanlı strateji oyunu serisi Age of Empires, yakında piyasaya sürülecek yeni oyunla serinin hayranlarının beğenisine sunulacak. İlk olarak 2017 yılında geliştirildiği duyurulan yeni oyun, 2021 yılı içerisinde piyasaya sürülecek gibi görünüyor.

Loftis, yaptığı açıklamada “Age of Empires 4’te büyük ilerleme kaydediyoruz. Sizi kıskandırmak istemem ama bu oyunu hem Washington hem de Vanouver’da her gün oynuyoruz.” ifadelerini kullanan Loftis, RTS (Gerçek Zamanlı Strateji) oyunları geliştirmenin oldukça eğlenceli olduğunu ancak ayrı sistemleri oluşturmanın zaman aldığını sözlerine ekledi.

Age of Empires 4, Ağustos 2017’de Company of Heroes ve Dawn of War geliştiricisi Relic’in yönetiminde olacak şekilde duyurulmuştu. World Edge, geliştirmeyi ele almak yerine Age of Empires’ın yönetimini Microsoft’a devretti.

Loftis, “Relic’teki ortaklarımız, geliştirme sürecini ofisten eve taşıdığımız ve (deneme yanılma yoluyla) süreçlerimizi oyunun yolunda gitmesini sağlamak için üretkenliği kolaylaştırmaya yardımcı olacak şekilde değiştirdiğimiz için inanılmaz derecede sağlamdılar.” dedi.

“Çok fazla tutku, çok büyük geliştiriciler, sanatçılar, tasarımcılar, anlatıcılar, ses uzmanları ve topluluk – şirketin devam etmesini sağlayan omurga işlevlerinden bahsetmeye bile gerek yok.” diye devam eden Loftis, oyunun ne zaman piyasaya sürüleceğini söylemese de heyecanını açıkça belli etti.

Bir hatırlatma olarak Microsoft, Ekim 2020’de Age of Empires 3: Definitive Edition’ı piyasaya sürdü ve Age of Empires 2: Definitive Edition için Lords of the West DLC’si yakında çıkacak. Bu yıl içerisinde Age of Empires 4’ü de görmek için sabırsızlanıyoruz.