Age of Empires II: Definitive Edition Geliyor – Çıkış Tarihi

Microsoft geçen yıl Age of Empires II: Definitive Edition oyununu piyasaya sürdü. Halen devam eden elektronik fuaru E3 2019’da Microsoft, Empires Age II:Definitive Edition’ın bu yıl sonbaharda bilgisayar sürümünün hazır olacağını açıkladı.

Windows 10 ile Steam oyuncuları arasında çapraz oynamayı destekleyecektir. Oyun, Forgotten Empires, Tantalus ve Wicked Witch tarafından geliştirilmiştir. Tamamen yeni içerik ve birçok heyecan verici oyun iyileştirmesi içeriyor.

Daha önce yayınlanmış olan tüm Empires II içeriğinin yanı sıra, yepyeni medeniyetler ve ek oyun görevleri ile geliyor. 4K çözünürlüğü destekleyen yeni grafikler ve çok oyunculu kullanıcılar için Xbox Live desteği de dahil olmak üzere üst düzey performans getirecek.

Age of Empires II: Definitive Edition Neleri İçerecek?

Last Khans Savaşı: Age of Empires II: Definitive Edition, üç yeni savaş modu ve dört yeni medeniyet içeren yepyeni bir içeriğe sahip olacak.

Yeni medeniyetler: Bulgarlar, Kümenler, Litvanyalılar ve Tatarlar’a eklenerek oyunda toplam medeniyet sayısını 35’e çıkarıldı.

Yeni seyirci modu ve turnuva özellikleri: Oyuncular, çok oyunculu oyunları gerçek zamanlı olarak izleyebilecek ve her oyuncunun görünümü arasında geçiş yapabilecek.

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Empires II: Definitive Edition, 2019 sonbaharında piyasaya sürülecek. Fiyatı ise 19.99 dolar olacak. Ayrıca Steam’de 14,99 dolardan satışa sunulacak. Ek olarak, Xbox Game Pass için 14,99 $ ‘lık indirimli bir oranda satışa sunulacak.