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Age of Wonders III Oyunu Ücretsiz Oldu

Age of Wonders III oyunu için Steam müjdesi geldi. Oyun ücretsiz olarak yayınlandı. Age of Wonders III ne kadar süre boyunca ücretsiz olacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Age of Wonders III

Steam, dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından biri olmasının yanında son yıllarda yaptığı kampanyalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Servis son olarak ücretsiz oyun kampanyasıyla adını duyurmuş ve ünlü yapımlardan biri olan Age of Wonders III oyununu ücretsiz olarak yayınlamıştı.

Ücretsiz olarak sunulan Age of Wonders III yapımı için detaylarda ortaya çıktı. Sınırsız olarak oyuna erişim sağlayabileceğiniz Age of Wonders III serisinin detaylarına ve oyunu nasıl ücretsiz olarak alabileceğinize de bakalım.

Age of Wonders III Ücretsiz Oldu

Her zaman olduğu gibi oyunun Steam üzerinden ücretsiz olarak yayınlandığını gördük. Aslında oyunun asıl fiyatı 49 TL olarak belirlenmiş durumda. Fakat bugün için tamamen ücretsiz olarak sunulduğunu ekleyelim.

Üstelik sunulan pakette herhangi bir süre sınırlaması da bulunmuyor. Yani oyunu bir kez ücretsiz olarak kütüphanenize eklemeniz durumunda oyun tamamen sizin oluyor. Ömür boyunca ücretsiz olarak erişim hakkı kazanıyorsunuz. Sanki oyunu ücretli olarak satın almış gibi bir durumla karşı karşıya kalınmış oluyor.

Fakat burada ufak bir sınırlama sunulduğunu ekleyelim. Ücretsiz olarak alınan yapımda kartlara ulaşmak pek mümkün değil. Oyun içi başarı sonrasında elde edilen ve gerçek para ile satışa çıkarılabilen başarı kartlarına erişim olmuyor. Tek sınırlamanın bu olduğunu ve geri kalan kısımlarda herhangi bir sınırlama olmadığını ekleyelim.

Age of Wonders III

Oyuna erişim için tek yapılması gereken ise oyunun Steam sayfasına girmeniz ve Steam sayfası bölümünden ücretsiz olarak kütüphaneye oyunu eklemek olacaktır. Bu işlemden sonra dediğimiz gibi oyun süresiz olarak sizin olacak.

Dediğimiz gibi sadece koleksiyon kartlarının kullanılmadığını belirtelim. Koleksiyon kartlarının ücretli olarak satın alınan kullanıcılar tarafından kullanılmaya devam edeceğini belirtelim. Bunun dışında dediğimiz gibi süre sınırlaması mevcut. Bugünden sonra oyunu ücretsiz olarak satın almak gerekecek.

Oyunun ücretli sürümünü satın almak için ise 49 TL gibi bir ödeme yapmanız gerekiyor. 49 TL satış fiyatının bugünden sonra geçerli olan fiyat olacağını da belirtelim. Merak ettiğiniz soruları yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

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