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Airpeak Drone İle Tanışın – Profosyenel Kamera Arayanlar İçin Tasarlandı !

Kamera teknolojisi söz konusu olduğunda tanınmış bir marka olan Sony, Airpeak projesi adı verilen ilk drone projesini sundu. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Airpeak Drone

Drone teknolojisi son zamanlarda daha da popüler oldu. Nitekim bu teknoloji bize daha önce görülmemiş görüntülere erişim imkanı da sağladı. Hiç şüphe yok ki, ticari dronların ortaya çıkışı, mümkün kılan hava fotoğrafçılığı etrafında inşa edildi.

Kamera teknolojisi söz konusu olduğunda tanınmış bir marka olan Sony, bunu fark ederek Airpeak projesi adı verilen ilk drone projesini sundu. Proje, Sony’nin kamera dronları alanına yaptığı bir katkı ve beklendiği gibi, şirketin görüntüleme ve algılama uzmanlığının yanı sıra “3R” teknolojisine (Gerçeklik, Gerçek Zamanlı ve Uzaktan) dayanıyor.

Projenin lansmanını duyuran bir basın bülteni, projenin eğlence sektörüne ve “çeşitli” diğer sektörlere yönelik olarak detaylandırıyor. Tüketici ürünlerinden ziyade profesyonel kullanımları hedeflediğini de aynı şekilde doğruluyor.

Airpeak Drone

Eğlence endüstrisinde dağıtımın yanı sıra çeşitli endüstrilerde artan verimlilik ve tasarruf görebiliyorduk. Sony, Airpeak‘in geçmişte bunun zor olduğu ortamlarda drone kullanımını en yüksek seviyede güvenlik ve güvenilirlikle sağlamak için bu projeyi de destekleyeceğini söylüyor.

Sony, kendi drone’unu satışa sunup sunmayacağını veya drone üreticilerine kamera ve sensör modülleri sağlayıp sağlamayacağını henüz açıklamadı. Bununla birlikte, şirket tarafından öngörülen çeşitli kullanım durumları, şirketin kendi özelleştirilmiş dronlarını piyasaya sürdüğüne işaret ediyor.

Ayrıca yayınlanan video, markanın güçlü kamera teknolojisiyle donatılmış bir drone çıkardığına da işaret ediyor. Yakın gelecekte Airpeak’in web sitesinde daha fazla ayrıntı göreceğiz, ancak projenin 2021 yılında başlaması planlanıyor.

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KaynakSony
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