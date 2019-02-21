Genel olarak iPhone’lara desteği bulunan Airpod’lar Android telefona nasıl bağlanır? Kısaca sizlere açıklayalım. 2016 yılında ilk defa piyasada yerini alan AirPod’lar, genel olarak kablosuz kulaklıkların devrini başlattı. Günümüzde ise Airpod benzeri birçok cihaz yer alıyor.

Apple’ın genel olarak milliyetçi yaklaşımından dolayı, iPhone ya da genel olarak Apple ürünleri ile farklı cihazlar arasında bir dosya paylaşımı oldukça sınırlıdır. Aynı durum AppleWatch’larda da geçerli. Fakat AirPod’lar Android ve diğer Bluetooth özellikli cihazlarla çalışabilir özelliktedir.

Bu işlemin herhangi bir iOS dışı cihazla aynı olduğunu belirtmekte fayda var. Yani Bluetooth desteği bulunan akıllı saatler olsun, bilgisayarlar olsun farketmez, AirPods’lar Apple dışı ürünlere de bağlanabilir.

AirPod’ları Android Cihazlara Bağlama

Apple ürünlerinin çoğunda olduğu gibi, AirPod’ların kullanımı da oldukça kolaydır. Tabi ki ilk adımda iPhone’lara bunu bağlamak zor olabilir. Ancak Android telefonlara oldukça kolay bağlanabilir.

Aşağıdaki adımları takip ederek, Airpod’larını Android cihazlara bağlamanız mümkündür;

Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde Bluetooth’un etkin olduğundan emin olun AirPod’ları kutusundan çıkarın AirPod’ların üzerinde bulunan küçük LED’li tuşa basılı tutun. Android cihazınızın Bluetooth menüsünde AirPod’u göreceksiniz. Kulaklıklara bağlanmak için isme dokunmanız yeterli.

Tüm yapmanız gereken şey bu kadar! Ancak aklınızda bulunması gereken birkaç nokta vardır. Bunlar sanal asistanınızı çift dokunuşla etkinleştiremezsiniz ve otomatik duraklatma ve sürdürme özelliği de mevcut değildir.